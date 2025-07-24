華航9度助攻公益籃球營 點燃飛翔熱情

華航（2610）24日於桃園舉辦第9屆公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑親自領軍，攜手桃園璞園領航猿三位人氣球星擔任一日教練，特別邀集前三屆曾參與的學校，包括觀音國中、新屋高中國中部及瑞坪國中的學生再次齊聚球場揮灑汗水，共享籃球帶來的熱血與感動。

當台灣體育之星在國際賽場上綻放光芒，華航始終與之並肩，不僅深耕在地，扶植新秀，更將體育精神薪火相傳，成就未來。

本屆華航公益籃球營特別攜手今年榮登PLG總冠軍的勁旅－桃園璞園領航猿，第四度合作由球星白曜誠、關達祐、喬楚瑜擔任教練陣容，為小球員營造職業級的訓練氛圍。從基礎的暖身、運球、傳球到充滿趣味的互動遊戲，激發少年們的團隊精神一同迎接挑戰的信心。

桃園璞園領航猿球星們有感而發地分享，踏上球場就像執行一趟飛行任務，不只是場上的對抗，更是一段培養紀律、磨練意志與堅持到底的旅程。

華航長期關懷在地的教育資源與公益推廣，持續投入關注和資源，本次亦特別選定企業總部所在地桃園舉辦活動，期望在熱情的夏季，學子們也能盡情燃燒對體育的熱愛，健康快樂地成長茁壯。