樂意參加漫博會 搶攻暑期遊戲娛樂商機

由韓國遊戲公司Naddic Game開發、樂意傳播營運的線上遊戲《封印者：CLOSERS》將正式參展2025年漫畫博覽會（漫博25），展期自7月24日至7月28日於台北世貿一館登場。本次展出以「火焰王」巨型看板為視覺主軸，結合四大小隊角色主題立繪，打造沉浸式拍照與互動體驗區，強勢搶攻暑期遊戲娛樂商機。

樂意傳播表示，《封印者：CLOSERS》展區今年以創新沉浸式設計亮相，現場特設「黃泉使者」與「祈願狐狸巫女 & 神官」造景，玩家與角色合影留念將可以獲得限定獎勵。除視覺與體驗設計外，《封印者：CLOSERS》展場更首度公開販售多款全新設計周邊商品，並同步規劃系列舞台活動與任務挑戰，參與即可獲得限定贈品「NFC 壓克力吊飾-格莫莉」。

樂意傳播進一步表示，為保障玩家權益，《封印者：CLOSERS》帳號資料轉移作業現正全面推動，尚未完成轉移的玩家請盡快辦理，以順利銜接後續營運服務與獲得專屬獎勵。

樂意傳播持續深化線上與實體活動整合布局，透過大型展會參與有效提升品牌曝光與玩家互動黏著度，進一步鞏固核心用戶基礎。公司亦持續投入創新遊戲內容研發與即時互動模式優化，提升整體用戶體驗，進一步帶動用戶活躍度與市場競爭力，為公司營運注入成長動能。