智寶國際參加國際動漫展 大秀軟實力

動漫遊戲(ACG) IP公司智寶國際24日攜手旗下子公司回歸線娛樂於7月24日起為期五天，亮相2025年台北漫畫博覽會，展示最新獨家代理與原創IP內容，全面展現集團在多項IP內容開發與及IP跨域授權及營運持續成長的成果，不僅凸顯集團『IP開發＋全球發行』的中長期營運戰略，也進一步揭開全球版圖規模放大的新篇章！

經典動畫IP重新回歸，跨世代喚起新一波經典共鳴

智寶國際為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發經營公司，自2015年成立以來，於動畫與遊戲IP投資與開發，持續懷抱著熱情並累積了豐富實績。

此次旗下以IP代理發行及授權的子公司「回歸線娛樂」參展，主打集團橫跨動畫電影製作、動漫作品代理、台灣原創IP開發、跨界活動合作等相關內容，展區展示了眾多IP作品：包括近期熱播的《WITCH WATCH 魔女守護者》、即將於8月起全球上映的新作電影劇場版《AS ONE》、《藥師少女的獨語》快閃店，以及經典IP《凡爾賽玫瑰》等，也同步推出單筆滿額禮、限定福袋與造景打卡換特典等粉絲互動體驗，提升粉絲與消費者參與度與品牌力。

智寶國際經營核心以『自有IP』為主，自產業鏈的最上游發動，掌握最大且最完整的權利資產範圍。智寶國際目前資本額為新台幣2.83億元，擁有兩大主要業務收入包括IP製片管理、IP授權，於IP製片管理及業務執行的營運內容中，透過『IP製片收入』的確保，奠定IP作品的營收基礎，並以類房地產式的資產經營模式，享有在IP開發完成、進入發行及授權階段後，持續銷售及分成收入，截至2024年、2025年上半年（自結）營收規模分別已達新台幣2.06億元、1.23億元，年增率分別為71.31%、504.01%（註：2023年第4季子公司「翔英融創」、「回歸線娛樂」成立，至2024年下半年才營運成果陸續展開）。

智寶國際總經理許利瑋表示，截至2025年上半年，集團累計簽約IP已達82個，分別為18個自有IP、63個代理IP、1個被授權IP。其中，代理IP穩定於每季新增3-8個簽約數，而核心經營的自有IP，已有12項製作進行階段的國際級動漫與遊戲IP項目，將陸續於今年第3季起分階段於未來三年內上市。其中，預計於近期正式上架與上映的自有IP作品，包括電影劇場版《AS ONE》、電視動畫《妖怪旅館營業中》第2季、遊戲IP《東方幻想ECLIPSE》與《卡娜赫拉手遊繁中版》等，加上與宇峻奧汀共同代理的《Final Fantasy XIV繁中版》等作品，皆具市場高度關注度，除了展現智寶國際長年精準的IP評估與製作力，亦在掌握IP核心價值鏈的商模實力下，整體項目的投資開發、收益分潤等，有助智寶國際營運結構的穩定性與未來成長可期性。