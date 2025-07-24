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驚見「巨型溜滑梯」登陸華山 純喫茶解鎖三大手搖痛點

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
驚見巨型溜滑梯登陸華山，純喫茶解鎖三大手搖痛點。圖／統一提供
驚見巨型溜滑梯登陸華山，純喫茶解鎖三大手搖痛點。圖／統一提供

華山文創園區近日出現一座超吸睛巨型溜滑梯裝置，引發路過民眾與網友討論，許多民眾紛紛表示：「看起來好像是什麼新品牌在搞快閃！」「到底是誰這麼敢玩？」活動尚未正式開始，社群平台就已出現網友猜測，預期將引爆手搖控共鳴與打卡熱潮。

當中最讓人引頸期盼的亮點，正是從高處一滑而下僅需短短3秒，即可免費體驗互動驚喜還可獲得一杯專屬鮮飲茶，即將於7月25日-7月27日開放體驗！然而這一手打造這座全台唯一的快閃溜滑梯出茶體驗裝置背後的幕後推手，並非手搖茶品牌，而是超商飲料霸主也是每天就在我們身邊的「純喫茶」。

台灣人對手搖飲的熱愛可說是全球聞名，根據市調資料，每年手搖飲銷售量超過10億杯，人均一年至少喝下40杯以上，種類多元、品牌競爭激烈，已成為日常生活中不可或缺的一部分，但同時，手搖飲價格卻逐漸逼近便當，根據相關網友熱議統計，除了點餐需要大排長龍等待，最常引起網友討論的便是品質的不穩定性，然儘管物價高漲，但消費者在意的不再只是價格，而是「口感穩定」、「不用久等」、「高CP值」。

純喫茶正是看準這樣的消費趨勢，以冷藏茶品類重新詮釋「快取鮮茶」，訴求「新鮮不喊貴、不踩雷、不用等」來解鎖三大手搖痛點，引爆鮮飲革命！純喫茶之所以敢大聲說，正是因為純喫茶擁有獨家的冰析鮮萃工法及短秒低溫殺菌技術可鎖住原始的茶香果香，同時透過0-7度c直送、15天保鮮及全台多元的通路布建來確保消費者隨時隨地都可喝到如現調的新鮮口感。

25日起，將首度在華山推出「痛點解決式」有感體驗快閃，搬來噱頭性超強的巨型溜滑梯，不只是視覺系打卡場景，更是沉浸式的互動飲茶體驗劇場。想知道這場體驗互動驚喜是什麼嗎?強烈建議趁著本周末，有空一定要親自去華山走一趟這超狂溜滑梯快取茶，解鎖這場只存在於夏天的「鮮飲快閃秀」，感受純喫茶所掀起的全新茶革命！

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