陽明新世代船舶布建計畫 向日本造船、今治造船訂購3艘8000 TEU級全貨櫃船

陽明海運（2609）執行新世代船舶布建計畫，依2025年7月17日第404次董事會決議，向日本造船株式會社及今治造船株式會社訂造3艘8,000 TEU全貨櫃輪，合計今(2025)年3月份已購入建造中3艘同型船後，8,000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船達6艘，預計於2028-2030年間陸續交船。

為穩固貨櫃運輸本業競爭力，陽明海運於2024年12月20日經董事會核定以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫，迄今已全數完成7艘15,000 TEU級LNG雙燃料與6艘8,000TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃船採購布局，將有助於汰換陽明海運現行營運中船齡超過20年之5,500 TEU至6,500 TEU級距貨櫃船，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運優勢。8,000 TEU級貨櫃輪除新船節能主機可直接節省燃油消耗外，採甲醇雙燃料預設規劃，以保留未來因應替代燃料供應量能與法規變化因應之彈性。

陽明海運透過船舶布建規劃確保完善之全球運輸服務網絡建置，強化陽明海運整體競爭力及營運韌性，並在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，致力於實踐提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務之承諾。