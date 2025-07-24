國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

交通部觀光署公布國內旅遊人次再創新高，2024年預估突破2.2億，但旅宿業卻直喊「吃不到」。官方坦言，當日來回成主流、過夜率下滑，數據熱鬧、業者冷清。PTT網友一面倒質疑「怎麼算的？」留言區瞬間炸鍋。

觀光署指出，今年有高達75%國旅是一日遊，民宿逆勢成長、旅館人力卻持續流失。民眾出國人次同步上升，日韓泰越等市場大熱。不過「旅遊玩法變了」背後，住宿價格居高、地區特色不明、補助效益不彰，已成為旅宿業的隱憂。

不少網友質疑官方統計：「蛤？？2.2億人次，不會連出門買菜/逛個光華商場都算進去吧」、「一日遊也可以叫國旅嗎」、「跨縣市通勤484也算國旅？」

有些人直指旅宿業問題：「住宿貴到靠北。服務態度跟青年旅舍一樣」、「一天飯店錢是我快半個月房租 真的非不得已不想住」、「高鐵來回的錢都比住宿便宜一半」、「去外面吃個飯，也叫國旅了」。

還有網友酸度全開：「旅宿業把國人當肥羊宰 這結果很合理」、「賣那麼貴誰要住」、「備品要花五十塊買真的很爛」、「出門就算國旅了是不是」、「政府不規定備品價格嗎，明明就降低他們成本Zzzz」。