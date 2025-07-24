快訊

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」機上乘客近50人

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅人次突破2.2億創高，但當日來回成新主流，住宿價格與旅宿體驗引發網友熱烈討論，官方統計方式和產業現況成社群酸點。示意圖／Ingimage
國旅人次突破2.2億創高，但當日來回成新主流，住宿價格與旅宿體驗引發網友熱烈討論，官方統計方式和產業現況成社群酸點。示意圖／Ingimage

交通部觀光署公布國內旅遊人次再創新高，2024年預估突破2.2億，但旅宿業卻直喊「吃不到」。官方坦言，當日來回成主流、過夜率下滑，數據熱鬧、業者冷清。PTT網友一面倒質疑「怎麼算的？」留言區瞬間炸鍋。

觀光署指出，今年有高達75%國旅是一日遊，民宿逆勢成長、旅館人力卻持續流失。民眾出國人次同步上升，日韓泰越等市場大熱。不過「旅遊玩法變了」背後，住宿價格居高、地區特色不明、補助效益不彰，已成為旅宿業的隱憂。

不少網友質疑官方統計：「蛤？？2.2億人次，不會連出門買菜/逛個光華商場都算進去吧」、「一日遊也可以叫國旅嗎」、「跨縣市通勤484也算國旅？」

有些人直指旅宿業問題：「住宿貴到靠北。服務態度跟青年旅舍一樣」、「一天飯店錢是我快半個月房租 真的非不得已不想住」、「高鐵來回的錢都比住宿便宜一半」、「去外面吃個飯，也叫國旅了」。

還有網友酸度全開：「旅宿業把國人當肥羊宰 這結果很合理」、「賣那麼貴誰要住」、「備品要花五十塊買真的很爛」、「出門就算國旅了是不是」、「政府不規定備品價格嗎，明明就降低他們成本Zzzz」。

延伸閱讀

台新金開盤慘跌半根、看衰新新併？股添樂：不確定因素消失、未來空間大

存1百萬0050每年領6萬、20年後資產仍有225萬！股魚：00905、00922績效緊追

15％關稅背後代價曝光！台積電也只是配菜？日本、印尼讓到見骨

00919由盛轉衰！都明白「因上半年換股」：0056、00878績效和股價開始碾壓

相關新聞

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

交通部觀光署公布國內旅遊人次再創新高，2024年預估突破2.2億，但旅宿業卻直喊「吃不到」。官方坦言，當日來回成主流、過夜率下滑，數據熱鬧、業者冷清。PTT網友一面倒質疑「怎麼算的？」留言區瞬間炸鍋。

傳賴總統將在美宣布買飛機 華航董座回應了

台美對等關稅議題引發外界高度關注，日前傳出賴總統今年出訪將過境美國並且要宣布新機採購。對此，中華航空（2610）董事長高...

陽明新世代船舶布建計畫 向日本造船、今治造船訂購3艘8000 TEU級全貨櫃船

陽明海運（2609）執行新世代船舶布建計畫，依2025年7月17日第404次董事會決議，向日本造船株式會社及今治造船株式...

臺鹽參展亞洲生技展 膠原蛋白領航 MIT 品牌展現國際級實力

臺鹽24日以「膠原蛋白領航者」之姿參加「2025亞洲生技大展」，展出榮獲國際金獎的「高純度未變性二型膠原蛋白 Colla...

TOYOTA Corolla Cross、Camry、CROWN 勇奪2025車訊風雲獎三項大獎

台灣車壇年度盛事「2025 Taiwan Car Of The Year車訊風雲獎」，TOYOTA總代理和泰汽車再度寫下...

三軍總醫院好食城商店街正式開幕 打造全新醫院商店街

農畜食品大廠大成集團旗下好食城，與國防醫學院三軍總醫院強強聯手，斥資超過1.2億元，全新打造三總好食城商店街，24日正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。