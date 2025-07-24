臺鹽參展亞洲生技展 膠原蛋白領航 MIT 品牌展現國際級實力

臺鹽24日以「膠原蛋白領航者」之姿參加「2025亞洲生技大展」，展出榮獲國際金獎的「高純度未變性二型膠原蛋白 CollaFix」技術與保健、美容、清潔等系列明星商品，並結合專題講座、B2B代工諮詢與生技加盟服務，全面展現研發創新、製造整合與市場應用的深厚實力，打造品牌、產業與消費者三方共贏。

臺鹽董事長丁彥哲表示，本次展出核心技術「高純度未變性二型膠原蛋白 CollaFix」，採專利酵素水解與冷凍乾燥程序，完整保留膠原蛋白結構與高生理活性，純度與活性較市售產品高出20倍，已取得台灣與日本專利，深受國內外業者青睞。今年5月更榮獲「日本東京創新天才國際發明展」金獎，展現臺灣在膠原蛋白研發上的國際競爭力。

丁彥哲指出，臺鹽長期深耕海洋生技與技術研發，建構TAF國際認證實驗室、食品與醫材雙GMP產線，專利原料取得多項國際品質認證，並累積超過1,000項劑型與配方研究資料庫，從原料開發、製程設計到商品應用的一條龍完整實力，臺鹽不斷創新精進，例如最新啟用的牙膏GMP工廠等作為，均展現臺鹽在市場上的領先優勢。此次參展不僅期望深化與國內外客戶的技術合作，更期待進一步提升MIT品牌在國際市場的能見度與影響力。

台塩生技展場規劃豐富多元，涵蓋保健食品、美容保養與清潔洗護系列產品，帶給民眾從內而外的全方位呵護。展期間也將舉辦兩場技術專題講座，由研發專家分享兩大關鍵趨勢，分別是7月24日下午兩點，講座主題「深入肌膚真皮層的新穎膠原蛋白包覆輸送技術」與7月25日下午兩點，講座主題「去除化學防曬劑進入體內風險的天然防曬劑」，讓參觀民眾在逛展之餘，也能收穫滿滿專業知識。

7月26日更邀請台塩海洋鹼性離子水代言人—人氣女團「MEME秘密」現身展位擔任一日店長，與現場民眾近距離互動，粉絲們千萬別錯過與偶像相見歡的絕佳機會！

臺鹽擁有多項專利技術與國際發明獎項肯定，展場亦設有B2B代工與生技加盟專區。臺鹽公司設有TAF認證實驗室與符合ISO 22716、ISO 22000等標準的GMP生產體系，提供從研發、配方、劑型設計到包裝與品牌定位的一站式OEM/ODM整合服務，能夠協助合作夥伴快速切入保健與美妝市場，創造雙贏契機，歡迎有興趣的業者現場洽詢交流。