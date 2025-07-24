快訊

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」機上乘客近50人

八貫受匯損衝擊第2季獲利腰斬 估第3季毛利率反彈

中央社／ 台北24日電

熱塑性聚氨酯（TPU）廠八貫今天公布半年報，受新台幣升值衝擊，八貫第2季認列約新台幣6200萬元的業外匯兌損失，結算第2季稅後純益6966萬元，較去年同期1.38億元及今年第1季1.4億元幾近腰斬，單季每股純益0.88元，創下4年新低。

八貫表示，第2季獲利衰退，主要是受到美國對等關稅不確定性，與新台幣升值匯率波動，使八貫第2季客戶訂單與營收規模受到影響。

八貫表示，第2季醫療及航太救生等高毛利產品出貨比重提升，減緩新台幣升值對毛利率所造成的衝擊，預期第2季是毛利率的谷底，第3季起將反彈。

以上半年來看，八貫今年上半年營收14.85億元，年增20.5%；營業利益2.86億元，較去年同期成長8.3%，本業維持正成長。由於匯率影響，上半年稅後純益2.1億元，年減19.9%，每股純益2.67元。

展望下半年，八貫表示，第3季因對等關稅尚未明朗等因素，影響客戶備貨下單，但後續有感恩節、耶誕節等節慶消費旺季，八貫戶外產品線將有機會迎接需求成長，目前訂單能見度已逐漸明朗。

此外，八貫下半年醫療產品有望維持雙位數成長，加上航太救生產品穩健出貨，4大產品線齊力挹注，期許今年營收有機會超越去年。

新台幣 台幣升值

延伸閱讀

台灣關稅結局尚未出臺 台指期收紅、小漲逾百點

關注台美關稅進展 行政院揭2目標、4任務

關稅盲盒沙盤推演 彈升集中AI鏈

謝金河：關稅、AI、內捲、匯率 台股下半年關鍵詞

相關新聞

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

交通部觀光署公布國內旅遊人次再創新高，2024年預估突破2.2億，但旅宿業卻直喊「吃不到」。官方坦言，當日來回成主流、過夜率下滑，數據熱鬧、業者冷清。PTT網友一面倒質疑「怎麼算的？」留言區瞬間炸鍋。

傳賴總統將在美宣布買飛機 華航董座回應了

台美對等關稅議題引發外界高度關注，日前傳出賴總統今年出訪將過境美國並且要宣布新機採購。對此，中華航空（2610）董事長高...

陽明新世代船舶布建計畫 向日本造船、今治造船訂購3艘8000 TEU級全貨櫃船

陽明海運（2609）執行新世代船舶布建計畫，依2025年7月17日第404次董事會決議，向日本造船株式會社及今治造船株式...

臺鹽參展亞洲生技展 膠原蛋白領航 MIT 品牌展現國際級實力

臺鹽24日以「膠原蛋白領航者」之姿參加「2025亞洲生技大展」，展出榮獲國際金獎的「高純度未變性二型膠原蛋白 Colla...

TOYOTA Corolla Cross、Camry、CROWN 勇奪2025車訊風雲獎三項大獎

台灣車壇年度盛事「2025 Taiwan Car Of The Year車訊風雲獎」，TOYOTA總代理和泰汽車再度寫下...

三軍總醫院好食城商店街正式開幕 打造全新醫院商店街

農畜食品大廠大成集團旗下好食城，與國防醫學院三軍總醫院強強聯手，斥資超過1.2億元，全新打造三總好食城商店街，24日正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。