八貫受匯損衝擊第2季獲利腰斬 估第3季毛利率反彈
熱塑性聚氨酯（TPU）廠八貫今天公布半年報，受新台幣升值衝擊，八貫第2季認列約新台幣6200萬元的業外匯兌損失，結算第2季稅後純益6966萬元，較去年同期1.38億元及今年第1季1.4億元幾近腰斬，單季每股純益0.88元，創下4年新低。
八貫表示，第2季獲利衰退，主要是受到美國對等關稅不確定性，與新台幣升值匯率波動，使八貫第2季客戶訂單與營收規模受到影響。
八貫表示，第2季醫療及航太救生等高毛利產品出貨比重提升，減緩新台幣升值對毛利率所造成的衝擊，預期第2季是毛利率的谷底，第3季起將反彈。
以上半年來看，八貫今年上半年營收14.85億元，年增20.5%；營業利益2.86億元，較去年同期成長8.3%，本業維持正成長。由於匯率影響，上半年稅後純益2.1億元，年減19.9%，每股純益2.67元。
展望下半年，八貫表示，第3季因對等關稅尚未明朗等因素，影響客戶備貨下單，但後續有感恩節、耶誕節等節慶消費旺季，八貫戶外產品線將有機會迎接需求成長，目前訂單能見度已逐漸明朗。
此外，八貫下半年醫療產品有望維持雙位數成長，加上航太救生產品穩健出貨，4大產品線齊力挹注，期許今年營收有機會超越去年。
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