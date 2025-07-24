TOYOTA Corolla Cross、Camry、CROWN 勇奪2025車訊風雲獎三項大獎

台灣車壇年度盛事「2025 Taiwan Car Of The Year車訊風雲獎」，TOYOTA總代理和泰汽車再度寫下輝煌紀錄，面對來自64台入圍車款的激烈競爭，TOYOTA旗下三大重量級車款Corolla Cross、CAMRY與CROWN氣勢如虹，分別榮獲「2025最佳國產中小型SUV」、「2025最佳進口中大型車」與「2025最佳進口大型車」三項大獎。

和泰集團表示，此次獲獎不僅展現TOYOTA持續深耕台灣市場的堅定承諾，更彰顯品牌在品質、科技安全與駕馭體驗上的全面進化；最受家庭與都會族群青睞的 COROLLA CROSS，自去年10月改款上市以來，以兼具空間、性能與安全的全方位實力，於2025年榮獲「最佳國產中小型SUV」大獎。

COROLLA CROSS 採用 TNGA-C 底盤架構，帶來穩定紮實的駕乘體驗，COROLLA CROSS提供消費者1.8L HYBRID及1.8L汽油雙動力選擇，其中 HYBRID版搭載1.8L直列四汽缸引擎，搭配E-CVT電子控制無段變速系統，最大綜效馬力達122匹(註1)，並擁有達23.5km／L 的一級油耗表現，不僅節能，更提升日常行車的經濟性。

此外，COROLLA CROSS後車廂享有487公升超大置物空間，搭配6／4分離椅背傾倒設計，靈活性十足，讓裝載彈性再升級。再加上全車系標配TSS 主動安全系統，從家庭日常到假日出遊都更安心、更便利。全新COROLLA CROSS是民眾自信悠遊都會及戶外生活最貼心的好幫手，成功成為國產中小型 SUV 中最值得信賴的選擇。

身為中大型轎車王者，TOYOTA CAMRY榮獲2025年車訊風雲獎「最佳進口中大型車」大獎，印證其卓越產品實力與市場口碑。CAMRY設計風格融合運動科技感和高級氛圍，車頭採用極具辨識度的雙髻鯊造型，車側則透過流線輪廓，營造出動感氛圍；車艙內裝則充分展現CAMRY精粹之處，寬敞的大型置物空間、無線充電座等實用配備貼近現代用車需求，而油電旗艦版更配備多項豪華科技，如E-Mirror電子後視鏡、12.3吋全彩數位儀表板及後座電動調整座椅，無論駕駛或後座乘客，皆能享受尊榮與便利，完美詮釋頂級中大型轎車的非凡價值。

獲得「2025最佳進口大型車」殊榮的TOYOTA CROWN，自2023年上市至今持續以跨界跑旅的車格、頂級工藝與卓越性能深獲菁英客層青睞。內裝以「全席頭等艙」思維設計，車側門飾板採用高級軟皮材質，大幅提升乘坐質感，搭配環艙暖金色飾條，展現低調奢華氛圍。