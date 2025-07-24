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台塑生醫攻精準醫療 檢測修護治療3箭齊發

中央社／ 台北24日電

台塑生醫全力強攻精準醫療，鎖定精準檢測、精準修護、精準治療3箭齊發；其中，台塑生醫2022年投資新台幣7.55億元取得長春藤生命科學公司51.2%股權，投入外泌體技術與免疫細胞療法等技術研究，成為今年生技展亮點。

台塑生醫參加2025亞洲生技展，總經理劉慧啟今天接受媒體採訪表示，台塑生醫近年發展重心從原本的健康生活轉向生技領域，鎖定醫材、醫療、醫藥，透過轉投資等方式，目前旗下已經有約20家轉投資公司，希望培養小金雞。

其中，台塑生醫2022年投資取得長春藤生命科學過半股權，今天在生技展展出ExoLife外泌體技術，以細胞與動物實驗證實其神經保護與修復效果，用於預防與延緩帕金森氏症病程。另外，長春藤投入CIK（細胞激素誘導殺手細胞療法），開展肺癌2期臨床試驗。

長春藤生命科學總經理張承能今天表示，癌症治療的觀念正在改變，過去大家著重在要把癌細胞消滅；新的免疫細胞療法，是利用患者自身的免疫細胞，在體外培養和活化，再輸回患者體內以增強免疫系統的抗癌能力，這為癌症患者開出一條全新的治療契機，長春藤正持續投入。

劉慧啟表示，台塑生醫全力發展精準醫療，瞄準精準檢測、精準修護、精準治療3大領域，如外泌體技術屬於精準修復，免疫細胞療法可做到精準治療。在精準檢測方面，台塑生醫今年投資由中研院團隊組成的矽基分子電測公司，著手開發Bio-FET生物晶片平台，希望結合半導體與生醫技術，實現多項疾病的早期快篩。

台塑

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