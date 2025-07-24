上半年預售屋買氣比腰斬慘 六都新屋價僅這都會區動搖
據實價登錄資料發現，今年上半年六都預售屋交易量年減分別落在50.5%-83.1%不等，顯示市場已明顯降溫，然而價格卻並未同步走跌，僅台北市微幅回落0.6%，其餘地區仍呈上漲趨勢，其中新北市更上漲近兩成，呈現出明顯的「價量背離」現象。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，房市一向具有「量先價行」的特性，在交易量萎縮的情況下，預售價格修正壓力恐將逐步浮現。
莊思敏分析，受到土地價格、營建與人力成本高漲的影響，加上利潤考量，多數建商仍不願輕易調降售價，大多採取「買房送裝潢」、「贈送家電」等變相讓利的方式，抑或選擇延後推案以觀望市場走向。
莊思敏指出，雖然目前市場上的確有少數建商採取價格彈性、好商量，但這類建商仍屬個別案例，尚未形成普遍現象，難以撼動目前整體房價的走勢。
就六都市場表現來看，莊思敏表示，台北市平均每坪成交單價微幅下修，主因在於萬華、文山等房價相對平實的區域，在今年有大量新案釋出，拉低了台北市的整體均價。
反觀今年上半年預售屋年漲幅逼近二成的新北市，莊思敏指出，主因台北市房價高不可攀且素地取得不易，最近幾年不少建商和購屋民眾都開始把目光轉向新北市，進而帶動當地房價表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言