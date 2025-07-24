雲品國際撒3800萬元現金 衝刺2026年喜宴市場

雲品國際（2748）撒3800萬現金，衝刺2026年喜宴市場，君品Collection推「神助攻！超頂6選1」婚宴方案，下訂8桌起享好禮，贈林莉婚紗、鉑金鑽戒、雲品3天2夜蜜月、婚攝、婚顧、喜餅等好禮6選1。

雲品國際看準新世代婚禮需求，旗下君品Collection集結旗下11大據點，共計42個宴會廳，總數1000桌的場地率先搶攻2026年婚宴市場，自8月1日起至2026年9月30日，推出「神助攻！超頂6選1」婚宴方案，凡於指定吉日下訂8桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，贈品總價值平均超過3.8萬元，為全台婚宴市場前所未見的超值優惠。

據雲品國際觀察，疫後婚宴市場出現顯著變化，過往動輒18至25桌的婚宴，如今以16至25桌為主力，占整體訂單的65％，宴客1桌到15桌的新人則占23%，25桌以上則只占12%，平均每桌桌價介於18,000至22,900元之間；同時，新人更青睞省時又省力的一站式婚宴包套服務。

為呼應趨勢與照顧小桌數的新人們，君品Collection集結旗下11大特色場地，特別推出市場獨有的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，預估將有望帶動2026年度的婚宴增加1000場，相當於回饋3800萬元以上的婚禮優惠給新人。

除基本的8桌起跳喜宴桌席，「神助攻！超頂6選1」贈禮選項也相當豐富，包含「LinLi Boutique林莉婚紗禮服租賃」提供精緻A區一套白紗與兩套晚禮服，滿足新人在宴會中的進場與送客需求、「SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊」六小時婚攝紀錄或結婚登記輕婚紗拍攝二擇一、「ALUXE亞立詩」30分鉑金鑽戒一只、「雲品溫泉酒店日月潭3天2夜蜜月旅行」，享受二泊四食的全包式行程，以及「Bloom花神」綻紅寶石喜餅禮盒、「koti koti」邱比特之心禮盒或「山木島」經典單層喜餅緞帶禮盒三選一，還有「成家婚禮顧問宴會服務」。雲品預估將有望帶動2026年度的婚宴業績成長2至3成。

此專案適用據點遍布全台，橫跨都會、山林到歷史街區，包括：台北君品酒店、台北芃卓、頤品大飯店新莊、淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、台南亞果薈、台北茹曦酒店、台中市役所、台北荷造場，以及明年問世的台中芳庭路壹號共11處宴會據點。每桌起桌價自16,900元+10%起，依館別與日期不同，總計提供406天宜嫁娶的結婚吉日供新婚消費者挑選。

每個場地依特色打造獨有婚禮體驗，如「君品酒店」重現歐洲古堡中的巴黎歌劇院宴會廳空間、「芃卓」打造優雅的法式宅邸婚禮、「頤品大飯店新莊」擁有亞洲最大環景螢幕與挑高場域、「嘉盧」結合河畔景觀與溫室花園、「皇家薇庭」擁有寬闊典雅的歐式莊園風格、「蘭克斯特」以英式莊園概念打造頂級私宅婚禮、「亞果薈」坐擁港景與奢華金色裝置、「茹曦酒店宴會廳」位於市中心，挑高無柱空間搭配霧藍奶茶色調打造難忘婚禮、「蘇卡利漫活」結合溫泉與山林，還有「台北荷造場」與「台中市役所」的歷史古蹟與復古氛圍，融合歷史與現代感，打造古今交融的獨特婚禮體驗，以及「芳庭路壹號」融合自然人文與歐式美學，營造夢幻綠意的證婚空間，滿足新人對場景與風格的多元期待。