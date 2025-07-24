訊聯外泌體新廠落成 外泌體單日量產破萬瓶創新高

訊聯智藥（7808）24日宣布，全新外泌體代工廠正式落成，不僅導入PIC/S GMP醫藥級自動化系統，單日可量產破萬瓶高度活性、品質一致的外泌體。

訊聯智藥指出，這座新廠更配置200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，針對不同需求提供客製化服務，讓全台數萬名醫師、擁有獨特科技的各領域廠牌、新創公司，都不需要自己投入資源蓋廠，就能擁有自家的外泌體研發製程中心，猶如外泌體版無廠半導體(Fabless)。

外泌體版Fabless! 不必自己蓋工廠 醫師迅速打造自家外泌體品牌

一年來，全球外泌體生產環境與規格不斷提升，已如同高階晶片製造般，難以被簡單超越或複製，這也意味著，並非所有想投入外泌體研發的單位，都有能力自建複雜且高規格的細胞工廠。

訊聯（1784）集團以26年再生醫學經驗，推出「Exosome Foundry(外泌體全球研發代工)」，讓如今從頂尖醫師到各行各業，皆不需再蓋細胞工廠，便能快速開發外泌體產品，就像輝達、超微，這些世界上最成功的無廠半導體公司，只需專注研發與品牌，將製造交由台積電（2330）工廠代工。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示：「訊聯要讓全台灣數萬名頂尖的醫師，只需動腦，彈指之間就能擁有自家的外泌體製程中心與龐大的技術團隊」。透過Exosome Foundry，訊聯可為醫師提供高品質外泌體商品，以及客製化外泌體自有品牌，例如深耕醫療領域23年的「雅丰醫療事業集團」，與訊聯合作開發多款客製化外泌體產品，近期將外泌體導入植髮術後護理，精準賦能毛囊微環境，為頭髮再生醫學注入前瞻動能。

除了結合醫療院所研發創新外泌體服務之外，Exosome Foundry還能將不同領域的獨特科技融合外泌體，創造嶄新價值，目前已吸引國內外近千家企業、院所合作，指標性企業包括全球擁有5,000家門市的國際美容集團羅麗芬控股，與訊聯聯手推出植萃融合哺乳類幹細胞外泌體的科研級保養品，融合東西方美學精華，迅速切入居家美容市場，重新定義專業保養的新日常。

台灣面膜產量於2014年躍升全球之冠，近年來受到日本藥妝及韓國美妝夾擊下，台灣品牌展現韌性尋求突破，科技保養品牌AKIMIA，獨步全球推出微電流面膜結合訊聯AI外泌體。AKIMIA創辦人李佩芝表示：「全新乾式微電流面膜結合外泌體，將醫學工程概念與生物科技轉譯日常居家保養，期待推動台灣科技美妝品牌在全球市場中被看見，從面膜王國蛻變成科技美妝島。」

此外，台灣知名美妝保養品牌愛閃耀iShine迎26周年，由瀛豐生技集團董事長暨愛閃耀iShine創辦人李胤顏領軍，以外泌體結合PRP雙效科技為核心，鎖定肌膚與毛髮保養兩大市場，為敏感性肌膚、頭皮保養需求及廣大的愛美民眾，推動科技美容高規格發展，由內而外啟動女性保養新風潮，開創美容界新標竿。

外泌體已從醫療邁向更廣泛的居家應用，成為新一代再生醫學的核心關鍵，如今，無論是中西醫、各領域廠牌、新創公司，皆看準這波外泌體熱潮，積極擠進外泌體藍海市場。Exosome Foundry推動各領域獨特科技融合外泌體，實現雙效科技的加成綜效，更帶動從中醫藥領域、獸醫到寵物等多元產業的全面翻轉，凝聚跨界力量，集結成新一代造山者，為台灣打造地表最強產業。