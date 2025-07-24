饗賓新品牌「Urban Paradise」拚4億營收 打造全球少見餐酒Buffet體驗

饗賓集團新品牌「URBAN PARADISE」7月25日將正式進駐新商場統一Dream Plaza五樓，是集團在信義計畫區打造的第五個吃到飽餐廳，也是集團旗下第六個Buffet品牌。

總經理陳毅航表示，饗賓餐旅旗下全新高端吃到飽品牌「URBAN PARADISE」正式亮相，總經理陳毅航表示，該品牌斥資逾億元打造，店面面積達417坪，規劃306席座位，與商場簽約期限為八年。「URBAN PARADISE」為饗賓第三個客單價落在1,500至2,000元區間的吃到飽品牌，單店年營收目標上看4億元，未來不排除擴展至新竹、台中、高雄及桃園等主要都會區。

陳毅航表示，「Urban Paradise」不僅是饗賓餐旅旗下全新吃到飽品牌，更代表集團對餐飲生活風格演進的回應與轉型。他指出，過去台灣對飲酒仍帶有負面標籤，但近年來，餐酒文化已逐漸轉變為「chic and chill」的生活風格，成為年輕世代社交與日常的重要場景。

在此趨勢下，饗賓以Buffet作為用戶介面（UI）的設計概念，結合輕奢、微醺與精品餐酒體驗，打造出兼具自由選擇與高質感氛圍的新型態品牌。陳毅航強調，「Urban Paradise」的誕生，正是希望在吃到飽的框架下，呈現出更具風格與品味的餐飲體驗。

陳毅航表示，「Urban Paradise」是全球少見以精品餐酒體驗為核心的Buffet品牌，結合前所未有的吃到飽與餐酒文化，打造出全新型態的輕奢餐飲體驗。品牌的誕生不僅回應餐飲風格轉變，也延續「饗 A Joy」時期對精緻、奢華與在地文化融合的思考。

他指出，在規劃「Urban Paradise」時，團隊進一步探討台北當代都會美學的樣貌。作為台灣的政治與經濟首都，台北匯聚最多國內外品牌，但過去鮮少有品牌試圖回應這座城市獨特的美學精神。因此，團隊與美學設計單位深入討論後，提出五大核心意象：以西門町代表在地、信義區代表國際、大稻埕象徵傳統、東區呼應當代，天母則為融合的象徵，藉此詮釋台北兼容並蓄的城市特質，並將這些精神融入品牌空間與體驗之中。

陳毅航認為，雖然「Urban Paradise」與「饗饗」、「旭集」屬於相近價位、相似型態的吃到飽餐廳，但在風格定位上各自鮮明，不會產生內部市場重疊。「饗饗」主打高空景觀結合精緻料理、「旭集」聚焦日式料亭體驗，而「Urban Paradise」則鎖定精品餐酒氛圍，三者各有明確區隔，滿足不同消費情境與客群需求。

他舉例指出，台北信義區雖是百貨商場最密集、業績最高的區域，但每間百貨依然有其獨特定位與客群，彼此並非互相排擠，而是形成多元聚落。以此邏輯推估，饗賓旗下品牌亦可在同一區域共存共榮。他並強調，「Urban Paradise」本質上即為都會型餐酒Buffet品牌，未來在不同城市、不同場域將依照在地特性延伸出多元版本，成為集團中負責承擔「Urban」定位的戰略品牌。