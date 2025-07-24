航空貨運爆搶出貨潮 下周航空貨運價價格有望再衝高

AI相關伺服器、半導體等業者近期再度搶在8月1日出貨，航空貨運急單效應再起，平日的運價台灣出口到北美的價格，每公斤約在台幣250再加28元的燃油附加費用，近期也有不少業者預計下周趕出貨搶急著搶艙位及訂貨運包機，下周航空貨運價價格有望再衝高。

台灣跟美國的關稅尚未公布前，準備要出口到美國的商品，只要訂單確認近期都是趕著出貨，避免各種關稅問題造成出貨上的難度，所以航空貨運7月開始就不斷有急單出現，推升台灣出口到美國的運價一直居高不下。

華航（2610）、長榮航（2618）也不諱言地指出，航空貨運市場僅大陸電商需求復甦緩慢，電子產品、高價生鮮產品等出貨已全面恢復，而且到目前為止，台灣到北美的航空貨運需求量及價格都比去年更高。

國內的物流業者指出，隨著AI時代的來臨，原本AI需求相關的伺服器航空貨運訂單都相當強勁，到目前為止，伺服器運送需求僅4月因美國突然宣布對等關稅短時間衝擊出貨，5月開始出貨量就陸續出貨，6月已經出現急單爭取包機運送，7月包機啟動的數量則更多趟次。

推估隨著各廠商陸續來到美國投資設廠，這樣的需求才剛在起飛的階段，華航是國內擁有最大的航空貨運的業者，長榮航則是北美客運航班最多，機腹載貨的服務班次最有彈性，兩家公司則各有特色，全面因應市場需求，提供相關的航空物流服務，有望成為北美物流需求改變的最大贏家。

不只是北美的客運市場未來成長可期，航空貨運市場更出現全新的變化，隨著讓美國再次偉大政策，許多的科技大廠陸續來到美國投資設廠，不只是亞洲出口到北美，短期間內美國半導體供應鏈不夠完整，出現少見雙向都火熱的榮景。