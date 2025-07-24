吃到飽霸主饗賓集團計畫明年上市 2028年營收200億、2035挺進世界舞台

餐飲集團饗賓餐旅衝刺展店與資本市場布局，總經理陳毅航24日表示，隨著7月25日Dream Plaza兩家新門市開幕，集團全台門市將達91家，預計今年底將突破百店。公司同步啟動公開發行程序，預計明年上半年登錄興櫃，並以最快明年底掛牌上市為目標，同時預估2028年營收將站上200億元大關，2035年要成為世界級能量規模的餐飲業。

陳毅航指出，饗賓去年營收約105.6億元，受惠展店與內需成長，今年營收上看120億元，並訂下2028年挑戰200億元的長期營運目標。他強調：「2035年我們要成為世界級的餐飲業者，未來也將評估海外市場展店的可行性。」

除營收規模成長，饗賓亦聚焦內部人才升級與高薪資制度的打造。陳毅航表示，「我們的願景是做一個高價值的餐飲公司，讓餐飲業從高工時、高勞力轉變為高待遇、高專業。」集團內部設定「200萬計畫」，希望各店主廚與店長年薪能突破200萬元，新進員工也以年薪60萬元為目標。

在人才福利方面，饗賓大幅投入員工照顧，今年員工旅遊補助預算突破1億元，依年資提供差異化補助，年資滿一年補助1.2萬元、滿兩年補助2.5萬元、滿十年補助5萬元，全年安排超過百梯次旅遊行程，強化向心力與留才機制。

陳毅航強調，「饗賓不是只想開很多店，我們更在乎的是能不能改變這個產業的結構與價值，讓台灣的餐飲人因為饗賓變得更好。」

他表示，台灣現在最需要的是提升人文價值，而這樣的提升應該從改變服務業開始，改變服務業則要從改變產業著手。饗賓自詡要從自身出發，成為推動產業改變的起點，因此格外重視人文價值的實踐，不僅停留在口號，更要透過創造良好的品牌與經營環境，真正落實這份理念。