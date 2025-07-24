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鄉林出售青島房產！預計入帳近45億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

鄉林建設（5531）24日清晨公告，董事會昨天傍晚通過決議，同意大陸子公司「青島鼎林公司」出售名下房產，交易總金額為11億元人民幣（約新台幣44.96億元）。鄉林表示，此次交易有多家企業爭取，歷經多輪談判半年，終於塵埃落定，對鄉林在兩岸布局將有更大助益。

鄉林指出，鄉林投資青島房地產的所有可售房源，包含複層別墅、獨棟別墅及子公司名下房地產資產，在別墅完銷認列後，此次青島鼎林公司出售名下的房產，所有可售房源全部完銷入帳。

法人評估，此次青島的子公司鼎林公司出售名下房產，不僅為鄉林增加營收，還可提高集團運營績效，並提升資金運用效率，預計將可為鄉林帶入實質收益約新台幣45億元，龐大的資金回籠後，將有利於鄉林集團未來布局投資，創造更多利潤。

鄉林董事長賴正鎰表示，將會繼續深耕台灣房地產，加大投資力道，包括投入都更合建，加速推動台北中山區43個街廓的新松町新城計畫、每年固定在雙北及台中地區，至少買入五塊以上的土地，自地自建，維持在台灣每年有200~300億元的推案量。

大陸方面，賴正鎰表示，現在大陸經濟與房地產已經逐步回穩，將會進行評估後繼續布局，除了現有青島、南京與成都之外，也會在北上廣深等一級城市與西部大城市的成都、重慶，以及武漢、蘇州、廈門等地繼續尋覓新土地進行房產開發。未來將以房地產開發及酒店資產管理為主，鄉林也會以著重房產規劃設計的優質強項，尋求在大陸更穩健的發展。

鄉林 房地產

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