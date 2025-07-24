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台中51樓「最高」豪宅案！聯聚玉衡攜手日本鹿島刷新城市高度

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
聯聚建設7月22日與日本鹿島建設集團旗下中鹿營造簽署合作協議，攜手興建「聯聚玉衡大廈」。圖／翻攝自聯聚官網
聯聚建設7月22日與日本鹿島建設集團旗下中鹿營造簽署合作協議，攜手興建「聯聚玉衡大廈」。圖／翻攝自聯聚官網

台中七期豪宅預售案再添新指標，聯聚建設在秋紅谷首排推出「聯聚玉衡大廈」，規畫51層樓高，將是台中最高住宅。聯聚建設今表示，前天正式與日本鹿島建設集團旗下中鹿營造簽署合作協議攜手興建「聯聚玉衡大廈」，將結合世界級的施工規格與前瞻性的建築技術，刷新城市高度。

「聯聚玉衡大廈」以51層樓高，將成為台中最高的住宅大樓，根據OPENDATA資訊揭露，該案頂樓戶50樓出現總價9537萬元、單價143.8萬元交易。房仲認為，建商品牌力、頂樓戶都是創天價的原因。

前天的簽約儀式中，鹿島建設集團副社長越島啟介率領台灣子公司中鹿營造團隊，與聯聚建設創辦人江韋侖及聯聚團隊共同出席。

鹿島建設在耐震結構、智慧工地系統與綠建築應用等領域長年投入，曾打造日本第一座摩天大廈，累積深厚的工程實績與技術口碑，成為亞洲與全球營造業標竿。

越島啟介表示，聯聚對建築品質的堅持，與鹿島對工程精度的信念高度一致。「我們在聯聚玉衡大廈中，看見對每一道結構細節的極致要求，這正是我們雙方共同的語言」。

江韋侖表示，「我們相信，好還要更好，是一種責任」。他期勉團隊把握此次機會，提升工程管理、與施工品質，學習國際級團隊的實務經驗與標準，將每一件作品落實到最好，為住戶提供長久安心與穩定的居住品質。

聯聚玉衡大廈制震要求嚴格，結構採用CNS 560「高拉力」鋼筋，強度提升50%，並使用台北101同等級鋼材，預計將取得耐震設計、耐震施工、綠建築與智慧建築等多重標章，營造期間由結構技師駐點審核，耐震係數高於法規標準；每戶面寬達14.5米，62坪均質中坪數設計，承襲聯聚長年打造公設空間的美學經驗。

「 聯聚玉衡大廈」位於秋紅谷公園首排，規畫51層樓高，將是台中最高住宅，圖為模擬圖。圖／翻攝自聯聚官網
「 聯聚玉衡大廈」位於秋紅谷公園首排，規畫51層樓高，將是台中最高住宅，圖為模擬圖。圖／翻攝自聯聚官網

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