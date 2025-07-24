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Uber Eats 帶動中南部商機 商家訂單躍雙位數成長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Uber Eats指出，目前活躍商家數超過8萬家。Uber Eats提供
Uber Eats指出，目前活躍商家數超過8萬家。Uber Eats提供

Uber Eats指出，目前活躍商家數超過8萬家，根據平台最新數據，中小型商家合作夥伴表現尤為突出，其中嘉義、台南與彰化在2024年相較2023年的訂單量年增幅分別達26%、16%與14%，躋身全台前五名。

嘉義與台南兩地訂單量前十名商家中，也有半數為中小型業者，爌肉飯、肉燥飯與雞肉飯等小吃更成為各地外送熱門選項，顯示Uber Eats在地商家合作夥伴具備強勁實力與高度競爭力。為協助在地商家合作夥伴善用平台數據與科技掌握數位轉型契機、強化營運動能與市場競爭力，Uber Eats本月於彰化、台南、嘉義三地舉辦三場2025「在地之星」商家合作夥伴日線下活動。

Uber Eats台灣餐飲商家事業總監郭獻文表示，今年我們深入走訪三座中南部城市，觀察到許多原本平台使用率相對較低的地區，已展現出穩定成長的潛力與高度接受度。中南部商家期盼平台深入了解在地需求，並提供實質支援與資源，未來我們也將持續深耕地方，攜手更多在地商家擴展品牌聲量與訂單成長量。

根據Uber Eats平台觀察，彰化、台南與嘉義地區商家合作夥伴業績快速成長，背後關鍵之一正是民眾對在地小吃與庶民美食的高度熱愛。其中，飯類主食為三地共同最受歡迎的外送品項，且各地偏好展現濃厚的地方風味特色 —彰化消費者最愛爌肉作為便當主菜，台南則以肉燥飯熱銷，嘉義則由當地招牌雞肉飯奪冠。數據顯示，2024年間嘉義地區有高達12%點選飯麵類型餐點的用戶選擇雞肉飯。無論是爌肉飯、肉燥飯還是雞肉飯，都顯示地道小吃正是驅動在地外送消費動能的重要引擎。

Uber 平台 uber eats

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