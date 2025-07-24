傳賴總統將在美宣布買飛機 華航董座回應了

台美對等關稅議題引發外界高度關注，日前傳出賴總統今年出訪將過境美國並且要宣布新機採購。對此，中華航空（2610）董事長高星潢24日指出，採購新機程序一定都是經過專業評估，未來如果有採購案也會適時對外宣布。

立法院交通委員會今日就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘 交通工具優惠措施規劃情形」專題報告，會中國民黨立委廖先翔指出，近期因為觀光旅客越來越多，觀光業復甦，航空公司也有採購新飛機的可能，華航會如何評估？

高星潢說，通常採購新機都會兩個評估，第一是淘汰舊機，第二就是，評估是否有新的航點，如果有就需要新飛機。

高星潢說，飛機並沒有說有特別好的飛機，而是適不適合我們用，假使要飛到一個新航點，他是長程但載客量並沒有這麼大，那這樣747-400可能就不是一個適合的機型，另外也有評估購機後，此飛機的性能，是否一架飛機可以多方面的操作，而非只針對某一個點，這個部分會找專業顧問公司來針對飛機性能、價格，以及未來效益做評估。

此外，高星潢也提到，且飛機的安全性也一定是考量之一，所有飛機在出廠前一定都會經過相關的民航監管單位認證，基本上他的安全性一定是可以的。

不過，日前傳出賴總統若過境美國將宣布要一些飛機採購案，廖先翔關心華航是否有收到高層的指示來要求採購飛機，且未來華航如果要採購新機，應該不會是由總統府宣布，而是華航自己本身經過專業評估後宣布，並不會因為是美國要求所以才進行採購。

高星潢表示，目前沒有收到任何指示，華航完全沒有收到這方面指示，至於飛機採購問題，高強調，一定會經過評估，未來如果有做了什麼採購，一定是我們自己說。