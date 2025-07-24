合正取得國際雙認證 揮軍北美重電市場

合正（5381）旗下三江電機已於2025年7月18日順利取得UL（美國保險商試驗所）與cUL（加拿大電氣產品安全認證）雙重產品安全認證，正式取得15kV-25kV三相油浸式亭置變壓器產品在北美市場的銷售通行資格，為拓展國際電力設備市場版圖邁出關鍵一步。

因應全球AI科技發展需求殷切，算力即電力，北美電力需求大增，但當地公部門與大型電力公司對電力設備的安全與性能要求嚴格。對此，三江電機上半年完成依IEEE（美國電氣電子工程師協會）與CSA（加拿大標準協會）規範設置之實驗室建置，並通過UL與cUL嚴格查驗程序，取得最終認證核可。這次，通過認證的15kV-25kV三相油浸式亭置變壓器，具高耐受度、低損耗等關鍵優勢，能充分對應北美應用場景，進軍北美變壓器市場勢在必得。

看準變壓器市場的成長潛力，合正科技同步擴增產能與國際認證，今年5月甫斥資新台幣12.04億元購置三江電機第二廠區，為強化供應能力、擴大產能，支撐未來國內及海外市場接單成長；此次取得北美認證，與擴廠增量策略相互呼應，雙軌並進布局，推升整體營運規模。