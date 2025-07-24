聯聚、日本鹿島攜手 打造高端住宅新標竿「聯聚玉衡」

國內知名豪宅建商「聯聚建設」本月22日與日本鹿島建設集團旗下中鹿營造，簽署合作協議，將攜手興建全新指標性住宅「聯聚玉衡大廈」。

聯聚建設指出，鹿島建設於1840年創立，180年來持續參與日本國內外重大公共建設與摩天建築，技術實力深厚。聯聚建設則多年來在高端住宅領域累積信譽，堅持安全、實用與美感並重的理念，工程品質上持續與國際接軌。此次與鹿島建設攜手合作，結合世界級的施工規格與前瞻性的建築技術，將為高端住宅再立新標竿。

簽約儀式中，鹿島建設集團副社長越島啟介率領台灣子公司中鹿營造團隊，與聯聚建設創辦人江韋侖先生及聯聚團隊共同出席，見證這場住宅美學與工程實力的深度合作。

鹿島建設集團副社長越島啟介表示，「聯聚對建築品質的堅持，與鹿島對工程精度的信念高度一致。我們在聯聚玉衡大廈中，看見對每一道結構細節的極致要求，這正是我們雙方共同的語言。」

聯聚建設創辦人江韋侖則表示「我們相信，好還要更好，是一種責任。」他也期勉團隊把握此次與鹿島建設深度合作的機會，在工程管理、與施工品質上持續提升，學習國際級團隊的實務經驗與標準，將每一件作品落實到最好，為住戶提供長久安心與穩定的居住品質。

鹿島建設是全球領先的綜合營造集團，1949年設立日本營造業第一家技術研究所，在耐震結構、智慧工地系統與綠建築應用等領域長年投入，並曾打造日本第一座摩天大廈，累積深厚的工程實績與技術口碑。

聯聚建設則長期專注於作品本質，在中台灣多件地標型住宅代表作中，持續導入符合國際工程趨勢的創新工法與永續建材，例如預鑄 PC 板工法、BIM 建築資訊模型與低碳水泥等，展現對建築品質與環境責任的高度重視。

以完工時為台中最高建築的聯聚中雍大廈為例，即採用預鑄PC工法，並以高於法規標準的制震設計作為基本要求，兼顧施工準確性與結構耐久性。

聯聚建設近年來也與多位國際建築大師合作，如享譽國際的隈研吾、義大利傳奇性建築師ACPV ARCHITECTS創辦人Antonio Citterio及Patricia Viel、普利茲克獎得主安藤忠雄等，在不同跨國合作案中相互交流與學習，讓作品在設計與細節上不斷精進，延續品牌對建築長遠價值的堅持。

聯聚玉衡大廈將延續並升級這些實踐，未來將成為台中最高住宅大樓的玉衡大廈，制震要求格外嚴格，結構採用CNS 560「高拉力」鋼筋，強度提升50%，並使用台北101同等級鋼材，預計將取得耐震設計、耐震施工、綠建築與智慧建築等多重標章，營造期間將由結構技師駐點審核，耐震係數更以高於法規標準要求。