住展雜誌彙整今年上半年北台灣推出最小基地預售案，最小基地案為台北市大同區的「SOHO筑富」，面積僅38.1坪，規畫興建地上11層，每戶11~12坪。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，小基地案可發揮方向不多，勢必邁向小宅的命運，而要是坐落建案成本較高的台北市，每戶屋主需分攤較多公共設施面積，公設比偏高挑戰接受度，室內面積縮水，宜居性大打折扣，多為投資型買方出手。

不過首都的大面積素地匱乏，有小基地案發展的必然性，台北市又常見以危老方式重建推案，亦成為小基地案溫床，若以市中心地段、租賃收益、學區效益、未來轉手易獲利等訴求，加上小坪數低總價的不敗優勢，即使房市狀態惡劣，但投資族群在資金負擔上不重，仍有一定買氣。

像大同區「SOHO筑富」的建物坪數只有11、12坪，但具備捷運、商圈機能，主幹道效益也加分，單坪開價雖達百萬以上，總價壓在1000多萬元，都為登場的有利面向。

同樣在大同區還有正醞釀中的寧夏路小基地案，面積更不到30坪，戶數又不多，擁捷運、商圈、低總特質，建商遂抱持信心有意上場。

其餘在基隆市仁愛區、宜蘭縣羅東鎮、新竹縣竹北市等地於今年亦有小於40坪基地新案身影，對於位在雙北市以外地域的微型土地來說，土地價格較低，小規模的營造成本也不會太高，又多為自地自建公寓，公設規劃相當彈性，讓居住空間有賣相可言，輔以周邊市區、產業園區等地帶條件，以及小宅低總價的買氣關鍵，建商得以勇於嘗試推案。