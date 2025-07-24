領先國內航空運輸市場 星宇唯一取得四項 CEIV 認證

星宇航空（2646）持續領先航空貨運市場，在先前取得CEIV Lithium Batteries（鋰電池認證）、CEIV Pharma（醫藥冷鏈認證）及CEIV Fresh（生鮮貨物認證）後，近期再獲CEIV Live Animals（活生動物認證）肯定，成為目前唯一同時擁有四項IATA CEIV國際認證的國籍航空公司，展現其在特殊貨物運輸領域的專業能力與高標準設施規格。

星宇航空執行長翟健華表示，活體動物運輸是一項極具挑戰性的專業任務，需嚴格遵循國際規範，同時兼顧動物的安全與福祉。能通過IATA CEIV Live Animals認證，不僅是對星宇航空特殊貨物處理能力的肯定，更代表公司已建立符合全球標準的運輸流程與團隊訓練體系。未來將持續強化運輸專業力與服務細節，為更多有高品質運輸需求的客戶提供值得信賴的選擇。

IATA（國際航空運輸協會）為提升貨物運輸的標準化、安全性與合規性，針對不同類型的特殊貨物設立CEIV認證機制。其中CEIV Live Animals著重於保障運輸過程中動物的舒適與健康，並嚴格控管從接收、地面作業、轉運到最終交付等階段的溫度與安全條件。星宇航空除優化相關設施外，更導入完整的風險評估與應變系統，並強化員工在動物福利、國際規範與緊急應對等方面的訓練，全面提升運輸效率與服務品質，展現其在特殊貨物市場的競爭實力。

目前，星宇航空是唯一同時擁有CEIV Fresh與CEIV Live Animals認證的國籍航空公司，顯示其在貨運領域亦秉持「Safety Is Our Attitude」的精神，嚴格執行各項安全標準，致力保障所有貨物平安送達目的地，持續朝成為客戶最信賴的航空貨運夥伴邁進。

星宇航空目前以客機腹艙進行貨運，營運穩定成長，並依照國際趨勢規劃貨運布局。首架A350F貨機預計於2027年交機，另已於今年初宣布執行5架A350F選擇權，未來貨機規模將擴大至10架。星宇航空也將持續優化作業流程與技術應用，為客戶與合作夥伴提供專業、多元且安心的運輸服務。