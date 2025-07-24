軍人登機禮遇再升級 華航評估可行性推動優先升等服務

為感謝國軍官兵長期守護國家安全的辛勞，賴總統日前拋出希望能有軍人優先升等的議題，對此，中華航空（2610）今24日指出，華航將持續評估可行範圍內擴大軍人搭機禮遇，落實企業社會責任與品牌價值。此外，民航局也提到會持續與業者保持溝通，持續滾動檢討，提供更多禮遇軍人服務措施。

對於敬軍、愛軍的理念，自今年7月1日起，國籍航空公司全面實施軍人優先登機服務，提供現役軍人於國際線航班登機時享有尊榮禮遇。根據交通部民航局報告，軍人優先登機服務涵蓋中華、長榮（2603）、星宇（2646）、台灣虎航（6757）、華信（3627）及立榮等6家國籍航空公司，適用範圍為自台灣出發的國際線航班。軍人持國防部核發之現役軍人證件，於登機門出示後即可享有優先登機禮遇，並在不影響特殊需求旅客（如身障、嬰幼兒隨行）及高端艙等旅客的前提下優先登機。

為確保順利推動，交通部與國防部已完成多項前置作業，包括調整航空公司登機廣播標準作業程序、更新廣播詞內容、並針對第一線地勤人員進行教育訓練。此外，國防部也修訂相關規定，允許現役軍人於出國時攜帶軍人證件，以供身份驗證。

推動成果方面，自7月1日至7月21日，共有115名現役軍人享有優先登機禮遇，其中桃園機場出發的軍人達105人，高雄及松山機場則分別為9人與1人。中華航空表示，自7月推行以來，已陸續服務多名軍人，並將持續蒐集旅客回饋，以便進一步優化服務。

不過，先前賴總統拋出軍人優惠升等議題引發外界高度關注，對此，立法院交通委員會今日也召開會議邀請交通部、民航局、觀光署、中華航空來說明。

交通部指出，就軍人優惠措施，其中屬鐵路機構基於經營管理權責規劃部分，台鐵公司及高鐵公司持續將國軍官兵等不同對象優惠措施，納入未來行銷優惠評估考量。基於軍愛民、民敬軍之精神，交通部將與各界攜手合作，推動更多有意義、有感受的敬軍優惠措施，向我國現役軍人表達崇高的敬意。

華航也指出，未來將在確保艙等彈性及旅客公平性的前提下，研議擴大軍人禮遇方案，並以企業社會責任為出發點，強化敬軍政策的品牌價值。