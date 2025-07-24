訊聯外泌體新廠落成 外泌體單日量產破萬瓶創新高

訊聯智藥（7808）24日表示，全新外泌體代工廠7月落成、8月啟用，不僅導入PIC/S GMP醫藥級自動化系統，單日可量產破萬瓶高度活性的外泌體，更配置200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，針對不同需求提供客製化服務。

訊聯智藥表示，藉由此一平台，讓全台數萬名醫師、擁有獨特科技的各領域廠牌與新創公司，都不需自建產線，就能擁有自家的外泌體研發製程中心，猶如外泌體版的無廠半導體（Fabless）。該服務推出短短一年，已吸引近千家品牌與院所紛紛投入。

全球外泌體生產環境與規格不斷提升，已如同高階晶片製造般，難以被簡單超越或複製，這也意味著，並非所有想投入外泌體研發的單位，都有能力自建複雜且高規格的細胞工廠。

訊聯集團推出「Exosome Foundry(外泌體全球研發代工)」，讓如今從頂尖醫師到各行各業，皆不需再蓋細胞工廠，便能快速開發外泌體產品。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示，透過Exosome Foundry，訊聯可為醫師提供高品質外泌體商品，以及客製化外泌體自有品牌，近期合作的客戶包括「雅丰醫療事業集團」，與訊聯合作開發多款客製化外泌體產品，近期將外泌體導入植髮術後護理，精準賦能毛囊微環境，為頭髮再生醫學注入前瞻動能。

除了結合醫療院所研發創新外泌體服務之外，Exosome Foundry還能將不同領域的獨特科技融合外泌體，創造嶄新價值，目前已吸引國內外近千家企業、院所合作，指標性企業包括全球擁有5,000家門市的國際美容集團羅麗芬（6666），與訊聯聯手推出植萃融合哺乳類幹細胞外泌體的科研級保養品，迅速切入居家美容市場。

外泌體應用快速從醫療領域拓展至居家保健，成為新一代再生醫學的關鍵技術，吸引中西醫體系、各類品牌與新創企業積極卡位，搶攻高成長潛力的藍海市場。看準這股趨勢，訊聯細胞智藥旗下Exosome Foundry平台推動外泌體與各領域技術整合，打造雙效科技加乘綜效，不僅促進中醫藥升級，也加速進軍獸醫、寵物保健等多元應用場景。