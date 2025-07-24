漢田生技攜12款新產品參展「2025亞洲生技大展」 一站式整合服務

液態軟袋一站式代工龍頭廠商漢田生技（1294），24日首度參展第六屆「2025亞洲生技大展」，共推出12款創新液態營養飲品亮相，董事長李雨霖表示，此次推出的新產品「纖體順暢」、「抗氧美肌」兩類機能性飲品，預計可帶動5年內市場成長率提升30%。

李雨霖長期看好機能性飲品需求持續成長，年產值上看百億元，透過「從產品研發、原料開發、生產製程到顧問服務」的一站式整合服務提供，持續研發新品引領市場趨勢。

漢田於7月15日除息後，短短7個交易日即於7月23日順利完成填息，李雨霖認為，漢田穩健獲利能力與成長動能順利填息，反映投資人對公司未來布局有信心。

李雨霖指出，漢田生技為全台擁有「專利袋型」最多、「產能規模」最大液態軟袋代工廠，產能規模為市場最大占有率，主要競爭對手的4倍以上，由於軟袋包裝相較瓶裝包裝體積小，在包裝部分約可節省約80%包裝成本，在物流運輸部分約可節省60%成本，展現兼顧經濟效益與環境永續的製造優勢，為品牌客戶帶來更高營運效率與市場彈性。

漢田生技本次展出以「在地創新」為主軸，結合台灣農產品開發在地化機能性飲品平台，運用天然果蔬風味原料，融合包含洛神、薑黃、巨峰葡萄等，克服纖維常見粗澀與異味問題，可實現自然順口、開袋即飲產品體驗，不僅提升機能性與口感層次，進一步強化使用便利性與市場接受度，並於現場展示12款創新液態保健飲品與3大新興趨勢產品。

隨著保健食品市場快速由膠囊、粉劑轉向液態機能飲品，董事長李雨霖表示，漢田生技憑藉著配方開發力、製程穩定性與貼近消費者的商業模式，穩居液態營養飲品代工領域的領導地位，2024年營收與每股獲利雙雙創下歷史新高，展現轉型與業績並進的成果。

根據美國Polaris Market Research最新報告，2024年全球液體膳食補充品市場規模達249.6億美元，預估將於2034年成長至785.3億美元，年均複合成長率高達12.2%，在吸收速度快、配方靈活與飲用便利等優勢推動下，液態營養飲品逐漸取代膠囊與粉劑，成為現代人日常保健的主流選擇。

隨著植物基飲食與潔淨標示風潮興起，富含植化素的植萃型配方亦日益受到市場青睞，顯示液體劑型不僅是產品升級，更是品牌競爭力的關鍵指標，市場正朝向「機能化、個人化、生活化」方向演進，「喝的保健品」已不只是趨勢，而是推動產業升級與跨族群滲透的成長引擎。

李雨霖表示，面對市場變化，漢田生技同步推動多客戶策略，以分散風險，並積極拓展東南亞與歐美市場，在當地液態殺菌代工技術仍屬稀缺的情況下，展現其明確競爭優勢。