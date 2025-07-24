星宇獲 IATA CEIV Live Animals 認證 國內唯一獲四項 CEIV 認證航空

不斷領先航空業界！星宇航空（2646）繼取得CEIV Lithium Batteries（鋰電池認證）、CEIV Pharma（醫藥冷鏈認證）、CEIV Fresh（生鮮貨物認證）後，近期更獲頒CEIV Live Animals（活生動物認證），成為唯一具備四項IATA CEIV認證之國籍航空，以更專業的設施以及準則，提供客戶多項特殊貨物運送服務。星宇航空貨運服務請參考 https://www.starluxcargo.com/zh-TW

星宇航空翟健華執行長表示，活體動物運輸是一項高度專業且充滿挑戰的任務，除了需要嚴格遵守國際規範，更必須兼顧動物的安全與福祉。非常榮幸能通過IATA CEIV Live Animals認證，這不僅是對星宇航空在特殊貨物處理能力上的肯定，更代表我們具備全球標準的運輸流程與團隊訓練。未來，星宇航空將持續強化專業運輸能力，深化服務細節，為更多需要高品質運輸服務的客戶提供值得信賴的選擇。

國際航空運輸協會（IATA）為強化貨物的標準化、安全性與合規性，針對不同類型之特殊貨物推出CEIV國際指標性認證，其中CEIV Live Animals（活生動物認證）確保動物能在舒適、健康的狀態下完成運輸，須嚴格管控從貨物接收、地面裝卸、轉運到最終目的地交付運輸過程中的溫度與安全條件。星宇航空不僅提升運輸設施，更全面導入風險評估與應變機制，並強化員工在動物福利、應急處理與國際規範等方面的專業訓練，有效提升效率與服務品質，展現出星宇航空在特殊貨物運輸市場的高度競爭力。

星宇航空目前以四項IATA CEIV認證領先國籍航空，且唯一具備CEIV Fresh（生鮮貨物認證）以及CEIV Live Animals（活生動物認證），代表星宇航空除了在客運服務貫徹「Safety Is Our Attitude」理念，亦專注於貨運領域的安全性，以優於業界的準則，確保每項貨物都能安全抵達目的地，致力成為客戶值得信賴的航空貨運夥伴。