台南創新拚資本對接 資誠聯手櫃買點燃投資熱度

為加速創新企業進軍資本市場、取得人才與資金支持，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與櫃買中心日前在台南共同舉辦「創新領航x資本助力 創新公司媒合會」，吸引10家來自醫療科技、教育平台、生技材料等領域的創新企業參與，與櫃買家族、創投法人及上市櫃企業展開交流。

這場媒合活動以實質對接與投資對話為主軸，除了讓新創企業有機會展示技術與營運成果，也透過櫃買中心與資誠的資源平台，為企業打開邁向「創櫃板Plus」甚至上市櫃之路。

櫃買中心董事長簡立忠指出，櫃買中心過去已協助超過2,600家公司進入資本市場，被世界銀行譽為「全球最有經驗的中小企業交易所」，為強化創投與新創支持力道，今年初推出全新的「創櫃板Plus」制度，提供更友善的上市前資本孵育環境，協助各階段企業穩健發展。

資誠聯合會計師事務所所長徐聖忠則表示，在地緣政治與供應鏈變化加劇的當下，中小企業在經濟體系中的角色愈加關鍵。資誠55年來深耕台灣產業，並與櫃買中心密切合作，協助企業落實治理、優化財務與法遵架構，穩健踏入資本市場。

資誠審計服務營運長林永智補充，資誠團隊深耕在地，擁有產業專業與完整顧問服務，協助企業在籌資、稅務、風險控管等方面做出前瞻部署，特別是在台南這類多元產業聚落中，扮演協助隱形冠軍轉型的關鍵角色。

本次參與媒合會的10家創新企業，涵蓋生醫醫材、氫能技術、再生資源、AI與教育平台等新興領域，展現台灣新創的研發能量與應用潛力。藉由創新簡報與創投深度互動，活動成功串接企業、資本與顧問資源，為台灣創新產業注入成長動能。

林永智強調，資誠與櫃買中心期待藉由本次活動，進一步推動台灣創新企業接軌國際資本市場，打造更具韌性與競爭力的新創生態系。