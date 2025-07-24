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今年北台最小建案是它 基地僅38坪、要蓋11樓

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
小基地案 圖／住展雜誌提供
小基地案 圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整北台灣推出最小基地預售案，今年最小基地案為台北市大同區的「SOHO筑富」，面積僅38.1坪，個案規畫興建地上11層，每戶11~12坪。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，小基地建案只能推小宅，若是坐落建案成本較高的台北市，每戶屋主需分攤較多公共設施面積，公設比偏高，室內面積縮水，宜居性大打折扣，多為投資型買方出手。

不過首都大面積素地匱乏，有小基地案發展的必然性，若以市中心地段、租賃收益、學區效益、未來轉手易獲利等訴求，加上小坪數低總價的不敗優勢，即使房市狀態惡劣，但投資族群在資金負擔上不重，仍有一定買氣。

像大同區「SOHO筑富」的建物坪數雖然只有11、12坪，但具備捷運、商圈機能，主幹道效益，單坪開價雖達百萬以上，總價壓在一千多萬元，都有利銷售。同樣在大同區還有正醞釀中的寧夏路小基地案，面積更不到30坪，戶數又不多，擁捷運、商圈、低總特質，建商因此抱持信心有意上場。

其餘在基隆市仁愛區、宜蘭縣羅東鎮、新竹縣竹北市等地於今年也有小於40坪基地新案身影，這些新案土地價格較低，多為自地自建公寓，公設規劃相當彈性，仍具賣相。

陳炳辰分析，本是隨著房市熱潮帶動投資風氣的小基地案，過去認為是特殊產品，現在似乎形成常態化趨勢，不過，單價過高、性價比偏低的紙片屋基地案，銷況不見得順暢，建商又多非一線建商，購買時要考慮風險。

小基地案 資料來源／住展雜誌誌
小基地案 資料來源／住展雜誌誌

建商 大同

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