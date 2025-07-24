機械業隱形冠軍 協鴻工業啟動雙軸轉型

位於台中工業區的協鴻工業向來低調，卻是台灣機械業的隱形冠軍。這家累積60年製造實力的工具機大廠，在第三代接班人陳致傑的帶領下，啟動智慧製造與永續經營的雙軸轉型計畫。

協鴻創辦人陳建智出身彰化縣伸港鄉，是村裡第一位考上彰化高工的青年，畢業後選擇進入機車零件廠當學徒。

現任董事長、陳建智的妻子游束回憶，為了扛起全家生計，陳建智憑藉其機械背景，嘗試過摩托車引擎組裝、零件製造等工作，甚至曾連續7天7夜沒睡，只為準時交出因困難而乏人問津的代工產品。

陳建智有著冒險犯難的精神，深知不能只做代工，原創才能有主導權。到美國參觀機械大廠後，認定工具機「非常有潛力」。於是在1965年，投入新台幣十幾萬元的積蓄創業。游束說：「那時候旁邊全部還是甘蔗園，只有我們一家工廠。」就在這樣的環境下，陳建智親自繪圖研發出台灣第一台Bridgeport型銑床，奠定了協鴻自主製機的技術根基。

高端製造＋全球佈局 成就台灣機械之光

不同於一般機械廠採外購組裝模式，協鴻堅持重要零件自製，並配置各式量測與檢驗設備，建立從零件檢驗到成品出廠的全流程品質驗證機制，導入6 Sigma品質管理系統，力求「零缺點」交貨。

游束表示，巔峰時期協鴻月產400台加工中心機，占全台外銷比重近5成。有廠商願出高價代工貼牌，陳建智卻毅然拒絕。他的經營理念「可以的時候賺點錢，必要的時候賠點錢，永遠要做出最好的機械。」這句話如今仍高掛在協鴻一廠正門，作為企業精神的傳承。

當年「英文不大好」的陳建智提著一卡皮箱、帶著一本英文會話書走遍全球，與代理商建立數十年深厚合作，最終讓自有品牌「Hartford」打進波音、空中巴士、Samsung、Nokia、NASA等供應鏈，在65個國家累積3萬台出貨成績，成就名副其實的「日不落企業」。

在協鴻成為全球加工中心機領導品牌後，「不老騎士」陳建智為圓年輕時的機車夢，更在1995年創立哈特佛工業，打造台灣自有品牌機車。

轉型不能靠傳統 第三代接班啟動雙軸革新

2025年，協鴻創立60周年，經營重任也交棒給第三代、執行董事陳致傑，畢業於哥倫比亞大學財經系的他分析，在中國及日本夾殺下，若持續依賴舊模式經營，協鴻未來可能陷入嚴峻局面，因此將「智慧製造」與「永續經營」設定為雙轉型引擎，帶領團隊透過AI（人工智慧）分析、碳盤查等，全面升級產品技術與管理流程。

在經濟部疫後振興及轉型發展專案貸款與精密機械研究中心協助下，協鴻導入智慧能源管理與AI即時監控系統，推動設備減碳與精度提升。根據估算，光是新開發的高精度加工設備，在導入AI自動補償模組後，每年維修成本可降低5%至10%，產品單價可提升10%以上，且依據ISO 10791-6五軸同動檢驗，補償後精度提高達15%。

今年底，協鴻也將在捷克設立歐洲發貨中心，串聯全球80多個銷售與服務據點，建立全天候客戶服務網，朝全球智慧機械第一品牌邁進。

人才翻轉產業印象 從黑手工廠走進科技業

不只機台升級、碳排減量，陳致傑還著手翻轉機械業「黑手」的刻板印象，走進協鴻廠房，映入眼簾的是整齊、明亮、乾淨的工作空間，就如同科技大廠一樣。

「很多人一聽到機械廠，就想到油汙、悶熱、重勞力。」陳致傑說，年輕人大多不願意進入這個產業，因此傳統產業面臨的不只是技術瓶頸，還有人才斷層的困境。

從2024年開始，他啟動協鴻「人才培育」行動計畫，一方面提升中生代責任與參與感，一方面將老師傅的經驗數據化建檔，確保技術知識不隨人事凋零而流失。同時，也積極網羅年輕世代與女性人才加入研發與行銷部門，透過社群貼文與影片，重新詮釋機械廠的樣貌，盼能招募更多年輕人加入。

面對2026年歐洲聯盟正式實施的「碳邊境調整機制」（CBAM）及美國總統川普（Donald Trump）祭出的對等關稅衝擊，陳致傑坦言，雖然全球工具機市場當前正值景氣修正，但隨著電動車、智慧製造與再生能源等應用爆發，對高精度加工設備的需求將重新起飛。這波轉型，不只是為了眼前的競爭，更是協鴻下一個60年的起跑線。「我的目標，是打造協鴻成為客戶加工中心機裡的精品品牌。」