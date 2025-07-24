認明「69940」！信義房屋商用簡訊碼 確保非詐騙簡訊

你是否常常不確定收到的簡訊是不是詐騙？看似可靠的簡訊一按下內容連結竟然導致帳號被盜？有鑑於簡訊詐騙事件接連發生，信義房屋成為不動產業唯一推出具唯一性與不可竄改的商用簡訊碼「69940」服務，即日起，凡是收到「69940」發送的簡訊，即可認明是信義房屋來訊，為所有客戶把關交易安全。

簡訊短碼為政府在113年推動，由三大系統業者認證，並與簡訊平台業者合作，不但具唯一性、且不可竄改，收訊者可明確知道是品牌發送，也能降低發訊失敗率，對客戶的資訊安全與知情權都是保障，目前全台大約有數十家品牌導入，大多集中在金融、壽險業，信義房屋則是目前不動產業唯一導入簡訊短碼的房仲品牌。

不動產交易多為高單商品，在整體交易過程中更有多個關卡需確認，需高度重視安全。改由簡訊短碼發送，不但能讓客戶更安心，也能提降低簡訊漏失風險，讓客戶不錯失重要資訊。即日起信義房屋線上服務包含交易通知、看屋說明會、信義官網、APP、信義企業集團人才招募網等官方網站註冊驗證，以及OTP驗證等等，都會以「69940」發送。

信義房屋表示，「69940」的命名邏輯是沿用信義房屋股號「9940」，不但簡單好記，也具高度品牌辨識性與一致性，持續實現信義房屋對客戶的承諾，以及對企業創新下兼顧資訊安全的重視，更響應政府防詐決心，拋磚引玉帶動更多產業更重視資訊安全，是信義房屋在數位治理與客戶服務方面的重要里程碑。