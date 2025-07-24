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化石燃料將淘汰 再生能源成氣候關鍵

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
全球對再生能源的投資高達2兆美元，過去十年中成長了70%。（Photo by Peter Beukema on Unsplash under C.C License）
全球對再生能源的投資高達2兆美元，過去十年中成長了70%。（Photo by Peter Beukema on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】化石燃料已無路可走，再生能源將迎來氣候突破！國際再生能源署與聯合國報告指出，全球有超過九成的再生能源擁有更低成本，而全球對該領域的投資高達2兆美元，過去十年中成長了70%。聯合國秘書長呼籲，各國應加強對低碳能源的支持，迎接乾淨能源的新時代。

再生能源更便宜

半島電視台》報導，根據國際再生能源署 (IRENA) 報告，相較化石燃料的替代性能源，全球有超過九成的再生能源擁有更低成本，其中太陽能比成本最低的化石燃料便宜41%，風力發電則便宜53%。

聯合國也指出，2023年全球化石燃料補貼達6200億美元，而再生能源補貼達700億美元。去年，全球對再生能源的投資已達2兆美元，相較化石燃料投資多出8000億美元，並在過去十年中成長了70%。

此外，2024年全球新增電網容量的92.5%來自再生能源，而電動車銷量也從2015年的50萬輛增加到2024年的1700多萬輛。然而，聯合國呼籲全球轉向再生能源的趨勢需要加速。

迎接氣候新時代

衛報》指出，許多國家氣溫上升至難以忍受的水平，再加上人工智慧在內的IT資料中心電力需求飆升，使得全球能源需求仍急遽上升。對此，即使用電需求使用化石燃料的比例低，各國也難以將全球氣溫上升控制在1.5攝氏度內，因此需要大力發展再生能源。

「我們正處於新時代的開端。」對此，聯合國秘書長古特雷斯敦促各國加強對低碳能源的支持，尤其化石燃料的使用空間正在縮小，乾淨能源時代的曙光正在升起。

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