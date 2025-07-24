溪頭321萬人次奪全台森林樂園人氣王！鹿谷健康宅升溫

在高壓生活與健康意識抬頭的雙重推動下，「旅遊＋療癒＋置產」已成為房市新風向，根據交通部觀光署統計，溪頭自然教育園區在2024年4月至2025年4月間累計入園人次達321萬7,336人次，穩居全台森林遊樂區第一名。

溪頭不僅人氣力壓阿里山與太平山，更是第二名阿里山的1.64倍，反映出森林系養生旅遊已成為國人生活剛需；在此趨勢下，周邊的南投鹿谷也正從單純觀光景點，轉型為高資產族群卡位的健康休閒宅熱區，帶動區域預售市場站穩3字頭水位。

根據交通部觀光署《觀光遊憩據點按遊憩據點》統計，2024年4月至2025年4月的一年期間，全台19座森林遊樂區中，以溪頭自然教育園區入園人數最高，達321萬7,336人次；第二為阿里山森林遊樂區，入園人數196萬3,164人次；第三為太平山森林遊樂區的76萬9,350人次。

光是中台灣就占據前兩名，不僅印證其自然資源優勢與觀光吸引力，也讓森林遊樂區周邊的鹿谷、魚池等地，逐步浮現「短期旅遊轉向長期居住」的轉換趨勢。

其中，鹿谷鄉作為溪頭門戶地區，擁有良好氣候、低密度開發與濃厚芬多精環境，已成為許多壯世代與高資產族群退休規劃及周居生活的首選地帶；根據《樂居網》統計，鹿谷近一年新案成交單價達每坪31.67萬元，價穩量縮但買氣不減。

久樘開發長期深耕中台灣，以高品質建築與細膩生活提案著稱，此次首度進軍南投鹿谷，選址於鄰近溪頭森林遊樂區的內樹皮段，推出全新健康宅指標案「杉也先生」。

此案整合近千坪稀有土地，規劃22至27坪大套房、一加一房與雙套房，產品格局強調光通風動線與彈性機能，鎖定有長住需求的壯世代，與重視生活質感的高資產族群，延續久樘一貫講究「建築回應環境」的思維。

與一般休閒宅不同，「杉也先生」強調可以長住、可以靜養的日常尺度，採用三制靜工法降低建築過程對自然干擾，並搭配單層排氣、逐層封閉等防疫設計，提升住戶的呼吸健康與私密性，更導入國際級Fitwel健康建築理念，以實質規劃落實身心平衡的生活場域。

目前，該案在內政部實價登錄平台中揭露最高成交單價達每坪37.44萬元，反映市場對高品質健康住宅的明確認同與青睞。

久樘開發銷售部總經理黃照旺表示，鹿谷擁有天然森氧優勢、空氣與水質俱佳，加上生活機能逐步完善，越來越多企業主與輕退休族群選擇在此建立第二居所。

除了久樘之外，鹿谷近年亦吸引不少建商搶進推案，如創耀建設「溪頭THE ONE」，主打鄰學校的一房ㄧ廳渡假精品宅，實價登錄最高單價每坪45.66萬元；而冠勇建設推出的「自在溪頭二期」，以高綠覆、低密度與簡約美學吸引退休族，實價登錄最高單價達每坪37.54萬元，也受矚目。

立辰開發經理蔡鴻霖表示，近年不少中高資產族群在選擇第二居所或退休基地時，已不再僅追求「度假風格」，而是將環境健康、氣候舒適與生活可延續性納入核心考量，進一步帶動具療癒機能與旅遊條件的地區，出現「長住型休閒宅」需求。