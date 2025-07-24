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首季新北預售房價竟仍漲兩成 房仲：購屋人有三風險

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。中信房屋提供
房市示意圖。中信房屋提供

今年預售市場買氣低迷，為刺激銷售，業者紛紛降價、讓利，不過，房仲彙整實價資料，六都預售屋今年上半年交易量年減幅達5成到8成，但價格僅台北市微幅回落0.6%，其餘地區仍呈上漲趨勢，新北市更上漲18.9%，將近兩成，呈現出明顯的「價量背離」現象。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，房市一向具有「量先價行」的特性，在交易量大幅萎縮下，價格勢必修正，「價量背離」不會一直保持。

她表示，受到土地價格、營建與人力成本高漲的影響，加上利潤考量，多數建商仍不願輕易調降售價，大多採取「買房送裝潢」、「贈送家電」等變相讓利的方式，抑或選擇延後推案以觀望市場走向。雖然目前市場上的確有少數建商下修價格，甚至主要退還價差給已購客，但這仍屬個別案例，尚未形成普遍現象，更難以撼動整體房價的走勢。

就六都市場表現來看，台北市平均單價微幅下修，主因在於萬華、文山等房價相對平實的區域，在今年有大量新案釋出，拉低了台北市的整體均價。

反觀預售屋年漲幅逼近2成的新北，主要是因為台北市房價高不可攀，加上素地取得不易，最近幾年不少建商和購屋民眾都開始把目光轉向新北，進而帶動當地房價表現。

尤其中永和、三重等房市熱區更接連出現單坪破百萬指標案，刷新區域行情，也為新北整體價格帶來了強勁支撐。

針對目前市場狀況，莊思敏表示，有意購買預售屋的消費者應留意三大潛在風險。

首先，市場買氣低迷導致銷售放緩，建商資金回流速度減慢，部分財務體質較弱的中小型業者恐將面臨不小的資金鏈壓力，甚至可能引發工程延宕、爛尾樓、建商倒閉等風險。

其次，在投資客比例較高的區域，隨著限貸資金壓力加重，市場可能出現拋售潮，進一步加劇市場波動的風險。

第三，目前預售屋價格已經站在歷史高檔，而預售屋交屋期長達3至5年，若遇價格下修，購屋者恐會有價差損失。

莊思敏表示，房市一向具有「量先價行」的特性，在交易量萎縮的情況下，預售價格修正壓力恐將逐步浮現。

近一年六都預售屋交易價量變化。資料來源／中信房屋
近一年六都預售屋交易價量變化。資料來源／中信房屋

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