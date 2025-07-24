生技高峰論壇 四業者談前景

櫃買中心今（24）、明兩日將分別於台北南港展覽館1館5樓502及507會議室，與元大證券合作舉辦「台灣生技產業高峰論壇」，其中，今日法說會專場將邀請四家優質公司長聖、長佳智能、昱展新藥，以及中裕的經營團隊出席，說明公司營運績效及對未來產業前景看法。

長聖（6712）

長聖生技為專注於未被滿足醫療需求之再生醫療公司，核心產品CAR001為創新型異體γδT細胞CAR-T療法，融合CAR與BiTE雙重設計，具備針對實體腫瘤的多重攻擊潛力，並可實現即用型（Off-the-shelf）產品。該產品在Phase I/IIa臨床試驗中展現良好安全性與初步療效。另有UMSC01幹細胞療法應用於神經退化性疾病，亦持續推進臨床開發。

公司並提供細胞製程開發與CDMO服務，營運穩健，並積極推動與國際藥廠的策略洽談與海外布局。長聖也致力於推動細胞治療從技術創新走向全球臨床應用。

長佳智能（6841）

長佳智能專注於開發具臨床應用價值醫療人工智慧軟體，是台灣領先的AI醫材開發商。產品已通過多項衛福部TFDA與美國FDA 510（k）認證，涵蓋急重症、放射影像與骨科等臨床領域，核心產品包括放射治療勾勒系統、腦出血偵測系統、骨齡AI分析等，協助醫師快速進行診斷決策。

長佳智能積極與台灣多家醫學中心、區域醫院合作，推動AI臨床導入與科研應用，並結合雲端架構實現跨院部署與系統整合。公司同時拓展國際合作與授權商機，目標打造具規模化部署潛力與全球市場競爭力AI醫療解決方案。

昱展新藥（6785）

昱展新藥成立於2016年，是致力於開發長效藥物，以解決未被滿足的醫療需求的創新製藥公司。專注於物質成癮、憂鬱症、帕金森氏症及思覺失調症等領域的突破性療法開發。策略上定位於提供更具長效性的藥物，以解決傳統療法中的關鍵限制。

核心產品為治療鴉片類成癮症的Buprenorphine注射劑ALA-1000，已授權全球戒癮藥物領導者Indivior，並預計明年進入三期試驗。公司亦開發用於難治型憂鬱症的長效Ketamine注射劑ALA-3000，具減少副作用並延長療效潛力，正於美國進行一期試驗，有望免除傳統Ketamine治療後須在醫院進行的監控程序，也將探索其作為單一療法的可能性。

中裕（4147）

中裕新藥（TaiMed Biologics）成立於2007年，專注於創新型愛滋病（HIV）治療藥物開發。研發出全球首款獲准用於HIV治療的單株抗體藥物 Trogarzo®，成為全球首創突破性治療方案，為嚴重多重抗藥性（MDR）HIV患者提供前所未有的治療選擇。Trogarzo® 已分別於2018年與2019年獲美國FDA與歐洲EMA批准上市，並持續規劃拓展至台灣、中東與北非、越南等其他潛力市場。

中裕新藥正積極開發新一代長效HIV療法，研發中的TMB-365/380長效雙抗體組合療法，在臨床二期初步試驗（Phase 2a）展現出優異的療效與安全性，目前已進入臨床二期擴大試驗（Phase 2b），有望成為未來HIV療法市場的重要創新產品。現階段已啟動全球授權與共同開發合作夥伴之洽談。