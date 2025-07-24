工業地產交易 再添一筆

信義全球資產辦理立凱-KY（5227）在桃園龜山工業區興華路上廠房標售，該案土地面積約為2,327坪、建物面積則約2,355坪，自公告起即吸引多組潛在買方關注，最終由安騰資產以8.2518億元順利拿下。工業地產市場再傳大型交易捷報。

據悉，買方因有使用需求，因此出手標下。信義全球資產總經理林三智表示，今年以來包括統一超以43億元取得內科整棟辦公、必應創造以10.7億元取得新總部等，顯示雖然外在對等關稅環境干擾，但企業因自用需求強或資金運用考量，仍加速推動不動產置產、資產活化布局，預期今年商用不動產市場動能將持續呈現增長。

負責本次標售案的專案暨標售部業務總監張涵駿表示，此標的坐落在龜山工業區之內，土地面積達到2,327坪，為編定工業區內珍稀大坪數工業產品，地上現有廠房可滿足廠商擴大產能、爭取急單等方面的需求。

張涵駿指出，不僅如此，該案交通上緊鄰國道、機場捷運線，便於員工招募及上班通勤，無論是區位、交通、產業方面都極具優勢，因此公告後就吸引多組潛在買方積極洽詢，最終以8.2518億元順利標脫成交，買方為安騰資產將購入使用。