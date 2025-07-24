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PwC：生醫業併購 五大焦點
資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）昨（23）日發布《2025台灣生醫併購白皮書》，點出五大焦點，包含生醫委託開發與製造（CDMO）領域、美國與東南亞潛力市場、高端醫材、整合製造供應鏈孕育小金雞、跨業整合。
PwC Taiwan協辦2025亞洲生技大會，並於昨日發布白皮書，剖析全球與台灣生技產業在轉型關鍵期的策略布局與併購趨勢，並提出台灣生醫產業五大併購焦點。
首先，國內生醫業者啟動一連串海外投資併購，積極拓展美國與東南亞等高潛力市場，透過收購藥證、製造基地與通路資源，打造具國際競爭力的製藥集團，為區域化製造趨勢提前部署。
第二，專業分工風潮延續，國內業者廣泛布局CDMO領域；第三，高端醫材成私募基金新興投資焦點，推動台灣生醫產業在全球併購版圖中成關鍵角色。
第四，上下游整合，透過併購填補尚未開發的通路領域，同時整合製造供應鏈孕育小金雞；第五，各行業積極跨入生醫產業，多元化集團業務組合，科技大廠也擴展醫療通路與精準醫療布局，展現跨業整合實力。
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