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瘦瘦針引爆第二波市場量能 奧孟亞、神隆、北極星利多

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
瘦瘦針發明人霍斯特23日指出，GLP-1 RA在除了糖尿病與肥胖治療的革命性突破，在其他多重共病整合治療上也有應用潛力。示意圖。聯合報系資料照
瘦瘦針發明人霍斯特23日指出，GLP-1 RA在除了糖尿病與肥胖治療的革命性突破，在其他多重共病整合治療上也有應用潛力。示意圖。聯合報系資料照

瘦瘦針發明人霍斯特昨（23）日指出，GLP-1 RA在除了糖尿病肥胖治療的革命性突破，在其他多重共病整合治療上也有應用潛力，這將有助於GLP-1（類升糖素胜肽-1，俗稱瘦瘦針）拓展其他藥物市場。業內預期，這揭示GLP-1將引爆全球第二波市場量能。

亞洲生技大會昨日登場，由亞洲生技論壇打頭陣，有多位國際生醫專家受邀演講，其中主講專家之一的安進（Amgen）藥廠日本及亞太區資深副總裁My Linh Khazp表示，人工智慧（AI）技術發展，將有機會協助藥廠讓臨床試驗更有效率，進而降低新藥開發成本。

亞洲生技大會主席李鍾熙致詞表示，以AI技術影響製藥產業發展，是大家可以努方的方向。

此外，抗糖尿病與抗肥胖的GLP-1發現者、唐獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst），應邀演講，說明瘦瘦針未來應用在其他領域的可能性。

法人分析，國內目前投入GLP-1相關藥物的公司，包括奧孟亞（7776）、神隆、北極星藥業等三家已掛牌公司，後續搶攻全球GLP-1藥物市場機會將日形擴大。

霍斯特昨日以「GLP-1的發現與GLP-1受體促效劑的最新研究成果」為主題，深入解析GLP-1 RA在糖尿病與肥胖治療的革命性突破，以及其在在多重共病整合治療上的應用潛力。

霍斯特指出，GLP-1 RA在除了糖尿病與肥胖治療的革命性突破外，也能顯著降低大腸直腸癌與肝癌等與肥胖相關的癌症發生率，可降低失智症風險達45%、以及運用司美格魯肽（Semaglutide）得以延緩糖尿病患者的腎病變進程，並降低腎臟與心血管相關死亡率等。

另外，由於GLP-1對大腦獎賞機制的抑制作用，目前也用應用於酒精與鴉片類物質成癮治療上。

國內新藥開發方面，奧孟亞目前主要的ANY002和ANY004項目，涵蓋當紅的GLP-1產品，為他們打造專屬口服劑型。隨更多研究發表，已經發現GLP-1對非酒精性脂肪肝、帕金森氏症、阿茲海默氏症等都有效，可能在不久的未來，還會發現更多治療的應用。

肥胖 生技 糖尿病

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