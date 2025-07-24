全球搶料大潮 航商受惠 運價向上

中國大陸世紀工程高達5兆元投資的「雅下工程」啟動，再加上美國對等關稅底定，兩大利基掀起全球搶料大潮，其中，負責原物料運輸的散裝船搶艙大戰才剛開始，牽動下半年運價向上，國內航商將受惠。

散裝運價指數近日不斷攀升，國內經營中大型船慧洋-KY（2637）、裕民、中航及新興業績將開始受惠，以中小型船為主四維航、台航及正德等也跟著雨露均霑。

散裝船運價近日走高，原物料運輸主力的海岬型船舶指數（BCI）昨日持續大漲，收3,339點，大漲278點，單日漲幅達9.08%。

由於BCI大漲也牽動代表散裝船指數的波羅的海運價指數（BDI）向上，昨收2,120點，上漲85點，單日漲幅也達到4.18%。

在全球搶奪原物料大戰的預期下，全球散裝船的交易由清淡轉熱絡，運價已經連續大漲，以目前市場交易概況，再加上散裝船新船供應量不足，還有許多老舊船舶必須退出市場的壓力，散裝船下半年營運跟著看俏。

法人分析，不只是中國大陸的需求加入，未來還有一直未能停戰的俄烏戰爭停戰需求，未來如果停戰，因為戰爭期間拉長，烏克蘭重建對於原物料的需求龐大，散裝船業者增加和平商機，初期需求量會集中在承載貨物種類多元中、小型散裝船，船舶有裝卸機械散裝船更搶手，慧洋-KY、四維航、台航及正德都有不少這類船舶。

國內的散裝船的慧洋-KY、裕民也同步表示，散裝船長期處於供、需失衡，現有散裝船舶推估超過15-20年船齡船舶約25%，在全球新海洋環保政策下，這類老舊船舶已不符合法規要求，將逐漸退出市場，散裝運力將會愈來愈緊繃。