聽新聞
0:00 / 0:00

全球搶料大潮 航商受惠 運價向上

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中國大陸世紀工程高達5兆元投資的「雅下工程」啟動，再加上美國對等關稅底定，兩大利基掀起全球搶料大潮，其中，負責原物料運輸的散裝船搶艙大戰才剛開始，牽動下半年運價向上，國內航商將受惠。

散裝運價指數近日不斷攀升，國內經營中大型船慧洋-KY（2637）、裕民、中航及新興業績將開始受惠，以中小型船為主四維航、台航及正德等也跟著雨露均霑。

散裝船運價近日走高，原物料運輸主力的海岬型船舶指數（BCI）昨日持續大漲，收3,339點，大漲278點，單日漲幅達9.08%。

由於BCI大漲也牽動代表散裝船指數的波羅的海運價指數（BDI）向上，昨收2,120點，上漲85點，單日漲幅也達到4.18%。

在全球搶奪原物料大戰的預期下，全球散裝船的交易由清淡轉熱絡，運價已經連續大漲，以目前市場交易概況，再加上散裝船新船供應量不足，還有許多老舊船舶必須退出市場的壓力，散裝船下半年營運跟著看俏。

法人分析，不只是中國大陸的需求加入，未來還有一直未能停戰的俄烏戰爭停戰需求，未來如果停戰，因為戰爭期間拉長，烏克蘭重建對於原物料的需求龐大，散裝船業者增加和平商機，初期需求量會集中在承載貨物種類多元中、小型散裝船，船舶有裝卸機械散裝船更搶手，慧洋-KY、四維航、台航及正德都有不少這類船舶。

國內的散裝船的慧洋-KY、裕民也同步表示，散裝船長期處於供、需失衡，現有散裝船舶推估超過15-20年船齡船舶約25%，在全球新海洋環保政策下，這類老舊船舶已不符合法規要求，將逐漸退出市場，散裝運力將會愈來愈緊繃。

散裝船 原物料

延伸閱讀

挺國際海事組織 中在英國倫敦設常駐代表處

NHK：日汽車輸美關稅也降為15％ 豐田本田股價應聲大漲

日股開盤大漲2％、美股期指走揚 樂見日本15％稅率緩解關稅戰擔憂

散裝船 下半年業績看俏

相關新聞

雅下工程5兆元大投資案帶來紅利 全球搶料 台鏈五產業進補

大陸世紀工程「雅下工程」5兆元大投資將動起來，加上川普關稅逐步底定，製造業可望重新熱轉，全球原物料爭奪戰一觸即發，包括鋼...

生技高峰論壇 四業者談前景

櫃買中心今（24）、明兩日將分別於台北南港展覽館1館5樓502及507會議室，與元大證券合作舉辦「台灣生技產業高峰論壇」...

創新平台／科技創生 翻轉柴燒陶藝

柴燒陶藝向來是苗栗文化的代表工藝，其作品因火痕與落灰而獨具風格，卻也因製程仰賴經驗、不易控制，每一窯的成果始終充滿變數。...

連鎖效應／電宰場轉型 帶動產業升級

打造「國產生鮮雞肉優質供應鏈整合平台」，超秦企業向上整合種雞場、飼料廠和契作農場，平行整合肉品加工廠，再向下整合線上線下...

量子覺知手札／言詞的力量

意識決定言行，言即為心聲。因此，不論我們送出的訊息是無心還是有意，接收者都會用自己的主觀來解讀，並當作是我們內心的真實想...

全球搶料大潮 航商受惠 運價向上

中國大陸世紀工程高達5兆元投資的「雅下工程」啟動，再加上美國對等關稅底定，兩大利基掀起全球搶料大潮，其中，負責原物料運輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。