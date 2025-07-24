雅下工程5兆元大投資案帶來紅利 全球搶料 台鏈五產業進補

大陸世紀工程「雅下工程」5兆元大投資將動起來，加上川普關稅逐步底定，製造業可望重新熱轉，全球原物料爭奪戰一觸即發，包括鋼鐵、塑膠、水泥、玻璃乃至於散裝運輸都在爭奪之列，這五大產業鏈都將同步受惠。

產業人士說，上述兩大利基將牽動全球原物料需求暴升，預期將催動原物料行情持續發威，包括玻璃、鋼鐵（金屬）、塑化甚至水泥的需求都將逐步轉強，將使相關產業鏈下半年先迎接一波「搶料紅利」。

全球搶料大戰受惠概況 圖／經濟日報提供

在此利基下，昨（23）日台股玻陶、鋼鐵、塑化、水泥等類股指數走高，其中，玻陶指數漲逾8%，塑膠指數漲逾5%，鋼鐵指數漲逾3%，成為推升台股的重要動能。台廠指標相關龍頭股包括中鋼、台塑集團、台玻、水泥雙雄等下半年營運持穩向上。

在搶料的預期下，近兩周中國玻璃期貨價格大漲，從7月7日每噸人民幣1,019元最高漲至22日1,249元、大漲22.57%。法人表示，大陸啟動雅魯藏布江下游建造大型水壩水電工程，預算約高達1.2兆人民幣，約新台幣5.4兆元，龐大基礎工程建設不僅將拉動內需，未來便宜電價又將讓企業成本下降，再推動大陸內需轉強，這也是近期玻璃、純鹼、苯等相關原物料大漲的原因。

鋼鐵方面，中鋼專家指出，國際鐵礦價格強力反彈，每公噸站上105美元，單日強彈1.4%、近一周來大漲6.2%，一個月來漲勢達12.3%。鐵礦積極表態，大陸鋼鐵期貨與現貨連續多日上漲，後市動能強。尤其雅下工程逾5兆元的大投資，將帶動相當程度的用鋼需求，為鋼市舖陳題材空間。

至於水泥領域，國內西進水泥業表示，水泥業屬於地域性非常強的行業，中國大陸啟動大型基礎建設，需觀察位置在那裡，不過隨著全中國水泥供需市場逐漸穩定，預期將對水泥價格起到一定穩定作用。

此外，大陸水泥產業近日傳出新政策，將嚴格控管產能，採產能申報制，另將逐步落實碳排管理。市場預期，台泥、亞泥及信大水泥等西進水泥廠，因在台灣已實施減碳多時，加上大陸各水泥廠產能控制得宜，預期有利大陸市場競爭優勢，獲利將逐漸回穩、增加。

塑化方面，由於全球大搶料，雖然今年上半年受台幣升值與全球產能過剩影響，台塑四寶累計稅後虧損逾250億元，但近日接連填息達陣，昨日帶動塑膠族群士氣大振，拉抬塑膠類指盤中大漲約5.7%。（記者林政鋒、陳美玲、謝柏宏、黃淑惠、吳秉鍇）