連鎖加盟協會新理事長蔡德忠上任 用AI找轉型解方

中央社／ 台北23日電

全台最大連鎖店組織、台灣連鎖暨加盟協會舉行新舊任理事長交接典禮，新任理事長由杏一醫療用品總經理蔡德忠擔任。他說，服務業正面臨缺工與成本雙重壓力，協會將搭建產業與政府對話，並籌辦AI應用座談，協助企業找出轉型解方。

台灣連鎖暨加盟協會今天舉辦流通經營者聯誼會，以及新舊任理事長交接典禮，協會已於4月會員大會改選理監事，選出新任理事長蔡德忠，原理事長、三商家購董事長陳翔玢則轉任協會顧問。

蔡德忠表示，2025年是一個高度不確定的轉捩點，國際政經板塊快速位移，面對關稅戰爭，供應鏈變化與物料成本壓力，企業經營挑戰加劇，而服務業關注的缺工、電費成本、AI應用等仍是要努力討論及找出合適方法的重要議題。

他提到，7月14日協會受邀出席經濟部長郭智輝召開的座談會，會中即談及缺工問題。蔡德忠指出，現況是「店開得出來，卻找不到人力」，台灣目前有超過12萬名外籍生，但以杏一為例，因屬醫療產業，仍無法聘用外籍學生。

不過他也表示，政府面對缺工問題，顧慮到近年製造業可能因景氣波動而釋出人力，傾向先協助本國勞工投入服務業，因為服務業就業門檻相對較低。

至於AI應用，他說，會員面對缺工和人力吃緊，營運效率難提升，都希望能應用AI，因此協會將與資策會數轉院共同舉辦AI座談會，盤點企業AI應用的痛點，找出適合企業的可行方向，放大人力價值，也能打造AI生態，不用單打獨鬥。

他透露，郭智輝也提出概念，希望將日本九州、台灣和菲律賓呂宋等三地打造數位分享平台，可擴大消費市場，因三地加總人口數多，有助於台灣服務業擴展市場。

AI 壓力 服務業

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