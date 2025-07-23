上洋攜三菱重工空調進駐微風信義 以「空氣美學事務所」開拓新通路

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）與日本三菱重工空調攜手打造「空氣美學事務所」，正式進駐台北指標性精品百貨微風信義，標誌三菱重工空調從產品銷售邁向體驗行銷新篇章。

除三菱重工業株式會社三菱重工製冷空調系統株式會社伊藤喜啓社長親自來台出席開幕典禮，微風集團岡一郎常務董事也特別蒞臨現場祝賀，國際知名導演蔡明亮及亞太影帝李康生亦現身共襄盛舉，展現上洋、三菱重工品牌與文化、藝術融合的跨界美學。

「空氣美學事務所」結合科技、藝術與精品服務的嶄新模式，重新定義空調產業市場標準。上洋奠基在空調領域累積多年的專業知識，提供從選型諮詢、規劃設計、系統施工到售後服務的一站式解決方案。

並首創引入具英日文專業的「專案顧問師」提供多語言管家式服務，搭配重視空間美學與技術協調的「空氣規劃師」，以及負責系統安裝與調校的「方案實踐師」等角色，確保空調設備不僅性能穩定，更能與空間設計完美融合，實現功能與美感兼具的理想居住體驗。

開幕活動特別邀請國際導演蔡明亮與亞太影帝李康生親臨站台，兩人以其對「看得見的畫面」與「看不見的感受」的見解，與「空氣美學事務所」展開深度對話，引領觀眾體驗空調、空氣與藝術交融的全新定義。

蔡明亮導演現場分享，即將啟動的「美術館計畫」將全面採用三菱重工空調系統作為核心設備，未來除作為展覽場域外，亦將開放藝術家駐村創作與工作坊使用，成為結合創作與交流的複合式文化基地。

而為因應藝術品保存與展示對環境穩定性的高度要求，場館導入三菱重工空調系統，確保溫濕控制與空氣品質達到國際水準，並藉由隱而不顯、卻不可或缺的空氣設計，真正的美學得以在「看得見的裝置」與「看不見的呵護」之間流動，讓每一口呼吸，都成為展覽的延伸。

上洋指出，公司與原廠夥伴三菱重工長期維持穩健的合作關係，雙方秉持高標準的產品品質與服務承諾，持續擴展多元產品線，近年除了家用與商用冷暖空調外，亦積極在台引進離心式冰水機、Q-ton熱泵熱水器器等適用於各類型場域的產品。

並透過完整產品組合與多面向通路佈建，積極與百貨零售、建設業、設計師等多元產業夥伴合作，推動品牌深入各類生活場景，擴大三菱重工空調在台市場的實體觸點與應用範圍。

同時，上洋持續推進具穿透力的全通路推廣計畫，持續發掘跨產業合作可能性，針對新世代對風格、功能與整合服務的期待，導入數位行銷與實體體驗雙軌策略，使三菱重工空調能以更貼近科技與生活的品牌形象進入大眾視野，不僅提升品牌能見度與市場識別度，也深化三菱重工作為高品質生活象徵的市場地位。

空氣美學事務所即是滿足市場上不同客戶需求的新嘗試，除打造一站式服務團隊，更是導入業界首創「空調規劃履歷」制度，詳細記錄與客戶間的每一次溝通，優化客戶體驗的同時也強化服務價值。

除了產品與行銷策略的持續強化，服務品質亦是三菱重工空調在台灣穩健成長的核心動能。上洋自建的在地售後服務體系，提供不委外、即時且透明的完整技術支援流程，建立起消費者長期信賴。

相較於其他品牌，上洋以自營團隊運作服務體系，搭配完整的技術訓練與品管機制，展現更高的服務回應速度與維運品質，進一步強化品牌的差異化優勢。