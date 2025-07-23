快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

上洋攜三菱重工空調進駐微風信義 以「空氣美學事務所」開拓新通路

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
國際導演蔡明亮與亞太影帝李康生出席「空氣美學事務所」微風信義門市開幕，欣賞透過不同鏡頭日常生活中不同視角空氣美學的《感官繹像》攝影展。上洋提供
國際導演蔡明亮與亞太影帝李康生出席「空氣美學事務所」微風信義門市開幕，欣賞透過不同鏡頭日常生活中不同視角空氣美學的《感官繹像》攝影展。上洋提供

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）與日本三菱重工空調攜手打造「空氣美學事務所」，正式進駐台北指標性精品百貨微風信義，標誌三菱重工空調從產品銷售邁向體驗行銷新篇章。

除三菱重工業株式會社三菱重工製冷空調系統株式會社伊藤喜啓社長親自來台出席開幕典禮，微風集團岡一郎常務董事也特別蒞臨現場祝賀，國際知名導演蔡明亮及亞太影帝李康生亦現身共襄盛舉，展現上洋、三菱重工品牌與文化、藝術融合的跨界美學。

「空氣美學事務所」結合科技、藝術與精品服務的嶄新模式，重新定義空調產業市場標準。上洋奠基在空調領域累積多年的專業知識，提供從選型諮詢、規劃設計、系統施工到售後服務的一站式解決方案。

並首創引入具英日文專業的「專案顧問師」提供多語言管家式服務，搭配重視空間美學與技術協調的「空氣規劃師」，以及負責系統安裝與調校的「方案實踐師」等角色，確保空調設備不僅性能穩定，更能與空間設計完美融合，實現功能與美感兼具的理想居住體驗。

開幕活動特別邀請國際導演蔡明亮與亞太影帝李康生親臨站台，兩人以其對「看得見的畫面」與「看不見的感受」的見解，與「空氣美學事務所」展開深度對話，引領觀眾體驗空調、空氣與藝術交融的全新定義。

蔡明亮導演現場分享，即將啟動的「美術館計畫」將全面採用三菱重工空調系統作為核心設備，未來除作為展覽場域外，亦將開放藝術家駐村創作與工作坊使用，成為結合創作與交流的複合式文化基地。

而為因應藝術品保存與展示對環境穩定性的高度要求，場館導入三菱重工空調系統，確保溫濕控制與空氣品質達到國際水準，並藉由隱而不顯、卻不可或缺的空氣設計，真正的美學得以在「看得見的裝置」與「看不見的呵護」之間流動，讓每一口呼吸，都成為展覽的延伸。

上洋指出，公司與原廠夥伴三菱重工長期維持穩健的合作關係，雙方秉持高標準的產品品質與服務承諾，持續擴展多元產品線，近年除了家用與商用冷暖空調外，亦積極在台引進離心式冰水機、Q-ton熱泵熱水器器等適用於各類型場域的產品。

並透過完整產品組合與多面向通路佈建，積極與百貨零售、建設業、設計師等多元產業夥伴合作，推動品牌深入各類生活場景，擴大三菱重工空調在台市場的實體觸點與應用範圍。

同時，上洋持續推進具穿透力的全通路推廣計畫，持續發掘跨產業合作可能性，針對新世代對風格、功能與整合服務的期待，導入數位行銷與實體體驗雙軌策略，使三菱重工空調能以更貼近科技與生活的品牌形象進入大眾視野，不僅提升品牌能見度與市場識別度，也深化三菱重工作為高品質生活象徵的市場地位。

空氣美學事務所即是滿足市場上不同客戶需求的新嘗試，除打造一站式服務團隊，更是導入業界首創「空調規劃履歷」制度，詳細記錄與客戶間的每一次溝通，優化客戶體驗的同時也強化服務價值。

除了產品與行銷策略的持續強化，服務品質亦是三菱重工空調在台灣穩健成長的核心動能。上洋自建的在地售後服務體系，提供不委外、即時且透明的完整技術支援流程，建立起消費者長期信賴。

相較於其他品牌，上洋以自營團隊運作服務體系，搭配完整的技術訓練與品管機制，展現更高的服務回應速度與維運品質，進一步強化品牌的差異化優勢。

展望未來，上洋與三菱重工將持續導入高效節能新機種，優化產品線策略，並同步推進品牌經營與通路拓展布局，並逐步形塑出更具規模與影響力的品牌價值鏈，打造兼具質感與專業的品牌風貌，為整體空調產業帶來新刺激也為上洋空調事業打造長線且具韌性的成長基礎。

亞太影帝李康生以拍立得捕捉三菱重工空調零件解構而成的裝置藝術，詮釋空氣流動的美學意象。上洋提供
亞太影帝李康生以拍立得捕捉三菱重工空調零件解構而成的裝置藝術，詮釋空氣流動的美學意象。上洋提供
左起亞太影帝李康生、微風集團執行常董岡一郎、國際導演蔡明亮、三菱重工製冷空調系統株式會社社長伊藤喜啓、上洋產業執行長吳國華，共同出席「空氣美學事務所」微風信義門市開幕剪綵儀式。上洋提供
左起亞太影帝李康生、微風集團執行常董岡一郎、國際導演蔡明亮、三菱重工製冷空調系統株式會社社長伊藤喜啓、上洋產業執行長吳國華，共同出席「空氣美學事務所」微風信義門市開幕剪綵儀式。上洋提供

三菱 蔡明亮

延伸閱讀

冷氣「一直開著」vs.「隨手關」哪種比較省錢？專家實測告訴你

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

大熱天如何幫車內快速散熱降溫？掌握5技巧 冷氣設定也有學問

夏日冷氣怎麼吹最有效又省電？空調大廠曝風向設定是關鍵

相關新聞

遭工程會停權 大同：成立子公司等方式盼降衝擊

大同公司日前遭公共工程委員會認定違反政府採購法，被處以停權3年。大同發言人丁爾昆今天表示，估計影響營收時間點最快於202...

台日合攻無人機市場 漢翔：建構非紅供應鏈

台灣正在和日本企業合作開拓海外無人機市場，台灣軍工航太公司漢翔副總經理莊秀美接受日本媒體訪問表示，目標是要建構出「不仰賴...

輝達效應猛！「遠雄泱玥」每坪成交144.8萬創新高 成為北投新豪宅王

輝達（NVIDIA）效應加持，點燃北士科房市，遠雄（5522）旗下北士科大案「遠雄泱玥」不僅再度創下北士科最高單價，也創...

立凱龜山工業區興華路廠房標脫 安騰資產逾8億元拿下

信義全球資產17日受託辦理立凱-KY（5227）在桃園龜山工業區興華路上廠房標售，該案土地面積約2,327坪、建物面積約...

1200萬低總宅哪裡找 雙北市這六區最熱門

據2025年上半年實價登錄資料，雙北市總價1,200萬元以下住宅的交易情況，以淡水區625件的交易量，奪下雙北市低總熱區...

五縣市房貸負擔率快速飆升！高雄、新北居二、三名 第一名是它

據內政部公布的數據，2024年第4季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。