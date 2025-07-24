連鎖效應／電宰場轉型 帶動產業升級

打造「國產生鮮雞肉優質供應鏈整合平台」，超秦企業（8345）向上整合種雞場、飼料廠和契作農場，平行整合肉品加工廠，再向下整合線上線下通路。超秦轉型之路大開大闔，以不畫地自限，引領產業打破競爭零和賽局，共組策略聯盟平台將市場做大。

改變一家公司不容易，遑論還要改變一個產業。超秦企業40年兩代人的努力，一脈相承「永續共好經營」。從1984年西式速食餐廳進入台灣，市場對電宰雞肉需求伊始，當時的董事長、現任總裁卓元裕在1985年開風氣之先創立超秦。

「接班之初其實是先從超秦歷練」，投入超秦電宰場兩年多才轉戰早餐通路，管理連鎖餐飲事業，人稱「小卓董」的現任董事長卓靖倫回想來時路，一步一腳印，所有打磨都成為未來的養分。

以供應量販店為例，超秦每日6點即排入產線，下午1點將產品送上冷藏物流車配送到通路門市，北台灣配達時間在30分鐘至1小時不等，經門市品保驗收後，即可在當日下午上架銷售，超秦專注國產生鮮雞肉「一日鮮」經營，從產地到通路再到餐桌，滿足八大通路的消費者。

卓靖倫對父親卓元裕傾注一輩子的公司有著一起長大的深刻情感， 2018年起大力投資工廠，導入「AI智慧智造」，使占地4,000坪北台灣最大家禽電宰場，一躍成為業界最具智慧生產力的工廠。

超秦將傳統電宰場，轉型升級為產業合作的供應鏈整合平台，經過從上到下四項具體行動：

一、支持上游青農：傳統養雞場很容易陷入無人接班的窘境，主要原因即是發展前景受限，易被大廠飼料、種雞綁定，超秦打造平台給予青農更多的選項。

二、共組供應鏈平台：想要支持青農，或是鼓勵二代持續投入，必須整合種雞、飼料，甚至是其他的肉品加工廠，而最關鍵的是通路，若沒有通路，供應鏈整合平台也無用武之地，所以超秦打造的策略聯盟平台還必須為夥伴們打開銷路。

三、通路需求數據化：超秦面對量販、超市、電商、便利店、速食餐飲、餐飲業者、機關團膳和盤商等八大通路，不能一視同仁，須協助通路滿足市場及消費者需求，形成長期夥伴關係，透過數據上雲，預測未來消費趨勢。

四、客製化產品對應：透過數據管理，掌握通路顧客需求，更進一步提供精緻分切、小包裝或醃漬的前處理服務，超秦為切入餐廳後廚供應，提供剪開外袋即可料理的產品，打開更多新巿場。

超秦供應100%無添加驗證的超秦肉品鹽漬胸排給予兄弟公司揚秦國際「麥味登」作為國產雞肉食材，其中「麥味登」的明星產品「原塊嫩雞起司滿分堡」為全台第一個完成「碳足跡」盤查的滿分堡，並通過法標國際查證。

超秦做為麥味登的上游，除升級為綠色供應商之外，亦能滿足通路夥伴對於碳足跡管理的趨勢所向。

「一日鮮」智慧生產立足北台灣，超秦鎖定不求大求專注的「小而美」利基市場，成功興櫃掛牌，證明鎖定利基，看小不小，也可闖出一片天。