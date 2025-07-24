創新平台／科技創生 翻轉柴燒陶藝

柴燒陶藝向來是苗栗文化的代表工藝，其作品因火痕與落灰而獨具風格，卻也因製程仰賴經驗、不易控制，每一窯的成果始終充滿變數。對在地深耕40年的春田窯而言，良率不穩、能耗高、缺乏接班人才，這些挑戰一步步逼近，創新成為一條不得不走的路。

為迎接轉型挑戰，經濟部苗栗產業創新推動中心（簡稱苗創中心）運用SBIR（小型企業創新研發計畫）與SBTR（推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫）資源，由工研院執行技術輔導與場域整合，協助春田窯導入AI智能系統，並推動文創營運轉型，打造出融合工藝、農業與觀光的創生聚落。

春田窯創立於1985年，是國內少數擁有三座柴燒窯的窯場，並取得兩項窯體結構專利。多年來致力於柴燒陶瓷創作與教學，但柴燒工藝對火路、落灰與氣流極度敏感，製程變數高，過去僅能仰賴老師傅經驗操作，致使窯燒成果品質不一、良率不穩，也無法建立標準化生產模型。此外，柴燒所需時間與成本高，且缺乏年輕技術接棒者，傳承壓力沉重。

為此，在經濟部產業技術司支持下，苗創中心導入工研院所開發全台首座AI智能模擬柴燒核心製程系統，透過材料配方、火痕變化、燒結溫度等參數建構模型，為春田窯大幅提升柴燒製程穩定性與產品一致性，經初步實測，相較以往師傅經驗燒窯，導入系統後每窯平均節省燃料20%以上。

工研院產業服務中心執行長陳立偉指出：「柴燒製程最大的困難在於無法複製與預測，透過AI智能模擬系統，能將師傅經驗轉化為參數，保存核心技術，讓科技助力文化延續與擴散。」

此外，苗創中心更協助春田窯鏈結在地草莓、仙草小農、客家餐飲與旅宿業者，導入假日市集、柴燒體驗、陶藝代燒、特色餐飲與手作體驗等多元服務，擴大在地資源應用範圍，提升產品附加價值，並建構地方共生的產業價值鏈。

陳立偉表示：「傳統工藝不能只靠感情守成，更要以科技轉型創生。」春田窯透過結合AI模擬、專利技術與異業整合，不僅為苗栗柴燒文化注入新生命，也為全台傳統產業示範出一條，從製程數據化到品牌經營再造的轉型路徑。