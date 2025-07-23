高雄翰品酒店推廣「餐桌上的保育行動」 為ESG大大加分

林業及自然保育署屏東分署、高雄市政府農業局與屏東縣政府聯合推動的「餐桌上的保育行動」，23日在高雄翰品酒店登場，匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過「草鴞」標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，為消費者獻上兼具風味與深意的田園饗宴。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，未來飯店將規劃結合「草鴞」保育餐的住房專案，期望將永續理念融入旅客的食宿體驗，讓更多人有機會參與保育，共同守護台灣特有的地棲型貓頭鷹-草鴞。

活動現場邀請林業及自然保育署屏東分署楊瑞芬分署長、高雄市政府農業局姚志旺局長等單位代表以及八位參與「友善草鴞標章」的農友共同出席，一同見證保育型生態農業的重要成果。

楊瑞芬表示，草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，也是台灣12種貓頭鷹唯一棲息在草生地，全台族群數量不到500隻；透過林業保育署草鴞生態服務給付制度，輔導高屏地區農友，目前已有17位取得友善草鴞標章，實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式。

高雄市政府農業局姚志旺局長表示，生態農業已是國際趨勢，農友若能結合保育理念，不僅能提升農產品價值，更是契合生態系永續的國際發展目標；這樣的過程，還需要農政單位的參與以及積極鼓勵與支持。

期盼未來有更多高雄在地餐廳能導入這類具保育精神的友善食材，讓永續不再只是理念，而是落實餐廳菜餚裡的選擇。

「友善草鴞標章」於今年四月正式亮相，首批共九位標章農友誕生，七月更擴增來自高雄與屏東的八位農友，包含黃宣翡、卓惠碧、黃盟生、蔡青耘、吳禹宏、郭少鏞、巴錦楙、李長整。他們深耕田野，以友善農法栽種出多樣化的作物，從瓜果時蔬、檸檬香茅、可食用野草、木瓜、鳳梨、香蕉、小番茄、稻穀，到糯米茶包、蓮子、秋葵等，每一項作物都承載著農友對土地的熱愛與對生態的承諾。

其中，曾是樂團少年的黃盟生，如今是田野間的「搖滾農夫」，他將音樂融入耕作，透過友善農法實踐資源循環，以稻穀譜寫對土地的熱愛。來自科技業的「知識農夫」巴錦懋，曾是日月光資深廠長，如今卻在高雄大樹打造「綠冠有機農場」，運用科技人的思維，導入有機農法，致力於打造有機村。而「天菜先生」吳禹宏則長期投入友善耕作，透過免耕農法降低碳排放，並導入智慧滴灌系統，大幅提升用水效率與栽培品質。這些農友們跨界的背景，為友善農業注入了更多元創新的思維。