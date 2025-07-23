亞洲生技論壇登場 AI加速臨床開發成關注焦點

2025年亞洲生技大會自今天起舉辦為期3天論壇活動。會中邀集國際藥廠代表、全球生技組織代表等演講，分享在全球不確定性中如何掌握生技契機，其中關於AI加速臨床開發、亞洲將扮演下一波全球生技發展趨勢的要角等為熱議焦點。

2025亞洲生技大會由全球生技協會與台灣生物產業發展協會共同主辦，論壇今天率先展開。

安進（Amgen）藥廠資深副總裁暨日本及亞太區MyLinh Kha於演講中指出，全球正處於生物科技與人工智慧（AI）交會的關鍵轉捩點，疾病的診斷、治療與預測都將被重新定義，目前安進也有由AI設計的小分子藥物進入臨床二期試驗。

她也呼籲，台灣於今年進入超高齡社會、高齡疾病負擔加劇，早期發現健康風險與或實證的健康介入措施，應當被視為對社會的投資。

全球生技協會國家安全與國際事務副總裁西格雷夫斯（Kelly Seagraves）指出，全球生物科技不僅是正在成長中、更是爆發性成長，特別是在台灣所處的亞洲，將在下一波生技發展趨勢中扮演中心要角。

她也強調，生物科技的推進有賴全球合作，一起支持早期研究、確保所需的資金、增進供應鏈的韌性。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年全球面臨最大挑戰，莫過於諸多不確定性，包含全球貿易、地緣政治、關稅政策、生產供應鏈重組等，今年大會主題定為「掌握亞洲生技新契機」，除了聚焦亞洲在全球生技領域的影響力之外，也期許本次大會參加者都能在快速變動的局勢下，將挑戰化作新契機。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，台灣在國際上以資訊科技（IT）和產業靈敏性著稱，如今晶片產業鏈也成為台灣生技產業發展的助力；此外，台灣檢驗診斷、醫療器材、療法與疫苗正掀起浪潮，可靠的委託開發製造服務（CDMO），也成為全球生技製造戰略合作的一環。

開幕論壇中則將2024 BIO Asia Award個人獎，頒予聯合國大使暨影響力投資家原丈人。原丈人指出，全球面臨最嚴峻的問題之一，就是貧富差距的擴大，這與資本主義的誤用密切相關。對此他提倡「公益資本主義」，強調企業成功並非僅來自股東，而是來自員工、在地社會、顧客、長期股東，甚至地球資源的共同貢獻。