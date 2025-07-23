遭工程會停權 大同：成立子公司等方式盼降衝擊

大同公司日前遭公共工程委員會認定違反政府採購法，被處以停權3年。大同發言人丁爾昆今天表示，估計影響營收時間點最快於2027年下半年，但透過子公司重新參與公共工程認證，並增加民間企業接案、拓展海外事業，且大同莊園3期有望於2027年完工認列，估計停權影響能降到最小。

大同今天舉行法人說明會，丁爾昆指出，遭工程會停權之後將無法承接台電訂單，大同目前只能先擴增海外訂單，而國內市場也轉向承接民間企業訂單為主。

丁爾昆強調，在手訂單逾新台幣200億元，即便台電訂單缺口尚未完全彌補，但停權之前已接的訂單量大，短期不受影響，且今年下半年、明年表現會非常好；若海外訂單超乎預期，預期停權影響發生的2027年，也有機會靠海外訂單補彌補。另外，大同擁有豐厚的土地資產，必要時也可開發。

看準美國市場商機，丁爾昆說明，針對美國市場，去年已取得認證，美國重電團隊在今年初組建完成，鎖定美3大電網區。除積極與美經銷商合作，也已委託KPMG協助找尋美國商機，將參與美國股權投資，接觸的不只一家公司，但主要還是鎖定中小型業者。

他解釋，美國總統川普4月初宣布對等關稅之際，訂單減少，不過現在美國訂單已經回到接近正常水準。

大同表示，除成功新設3家子公司並加速爭取台電認證，參與公共工程標案，也持續在國內積極爭取企業訂單，海外則專注於日本、美國、澳洲、東南亞及中東市場拓展。