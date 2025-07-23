快訊

台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

遭工程會停權 大同：成立子公司等方式盼降衝擊

中央社／ 台北23日電
大同公司。聯合報系資料照片／記者籃珮禎攝影
大同公司。聯合報系資料照片／記者籃珮禎攝影

大同公司日前遭公共工程委員會認定違反政府採購法，被處以停權3年。大同發言人丁爾昆今天表示，估計影響營收時間點最快於2027年下半年，但透過子公司重新參與公共工程認證，並增加民間企業接案、拓展海外事業，且大同莊園3期有望於2027年完工認列，估計停權影響能降到最小。

大同今天舉行法人說明會，丁爾昆指出，遭工程會停權之後將無法承接台電訂單，大同目前只能先擴增海外訂單，而國內市場也轉向承接民間企業訂單為主。

丁爾昆強調，在手訂單逾新台幣200億元，即便台電訂單缺口尚未完全彌補，但停權之前已接的訂單量大，短期不受影響，且今年下半年、明年表現會非常好；若海外訂單超乎預期，預期停權影響發生的2027年，也有機會靠海外訂單補彌補。另外，大同擁有豐厚的土地資產，必要時也可開發。

看準美國市場商機，丁爾昆說明，針對美國市場，去年已取得認證，美國重電團隊在今年初組建完成，鎖定美3大電網區。除積極與美經銷商合作，也已委託KPMG協助找尋美國商機，將參與美國股權投資，接觸的不只一家公司，但主要還是鎖定中小型業者。

他解釋，美國總統川普4月初宣布對等關稅之際，訂單減少，不過現在美國訂單已經回到接近正常水準。

大同表示，除成功新設3家子公司並加速爭取台電認證，參與公共工程標案，也持續在國內積極爭取企業訂單，海外則專注於日本、美國、澳洲、東南亞及中東市場拓展。

美國 大同 台電

延伸閱讀

撥補千億落空仍盼社會支持 台電董事長曾文生：人是英雄錢是膽

國科會9年收405件學倫案 抄襲、造假最多最重停權10年

大同資產開發完成董監事改選 吳振隆續任董事長

大同營收／6月45億元、月增8.54% 拚維持高配息政策

相關新聞

輝達效應猛！「遠雄泱玥」每坪成交144.8萬創新高 成為北投新豪宅王

輝達（NVIDIA）效應加持，點燃北士科房市，遠雄（5522）旗下北士科大案「遠雄泱玥」不僅再度創下北士科最高單價，也創...

遭工程會停權 大同：成立子公司等方式盼降衝擊

大同公司日前遭公共工程委員會認定違反政府採購法，被處以停權3年。大同發言人丁爾昆今天表示，估計影響營收時間點最快於202...

台日合攻無人機市場 漢翔：建構非紅供應鏈

台灣正在和日本企業合作開拓海外無人機市場，台灣軍工航太公司漢翔副總經理莊秀美接受日本媒體訪問表示，目標是要建構出「不仰賴...

立凱龜山工業區興華路廠房標脫 安騰資產逾8億元拿下

信義全球資產17日受託辦理立凱-KY（5227）在桃園龜山工業區興華路上廠房標售，該案土地面積約2,327坪、建物面積約...

1200萬低總宅哪裡找 雙北市這六區最熱門

據2025年上半年實價登錄資料，雙北市總價1,200萬元以下住宅的交易情況，以淡水區625件的交易量，奪下雙北市低總熱區...

五縣市房貸負擔率快速飆升！高雄、新北居二、三名 第一名是它

據內政部公布的數據，2024年第4季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。