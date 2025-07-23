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Mia C’bon 擬人化貓咪角色超吸睛 再導入葡萄酒自助取酒機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
Mia C’bon擬人化貓咪每隻高達 150 公分，成為沉浸式購物體驗的重要導覽角色。Mia C’bon/提供
Mia C’bon擬人化貓咪每隻高達 150 公分，成為沉浸式購物體驗的重要導覽角色。Mia C’bon/提供

統一（1216）最新生活商場「DREAM PLAZA」 即將於25日開幕，旗下頂級超市品牌Mia C’bon同步揭幕，升級「Mia C’bon Dream Plaza店」，賣場面積200坪通透式空間，攜手國內知名插畫家吳忠錩，構建出五隻擬人化貓咪角色，再導入高檔水果、飲品雜貨更升級。

擬人化貓咪每隻高達150公分，穿梭於店內各區域，成為沉浸式購物體驗的重要導覽角色。Mia 米亞：穿著Mia C’bon店經理制服，是嚴謹選物師與迎賓服務的代表；C’bon 喜寶為熱愛料理與美食的靈魂人物；Premium 普妮莫：精緻生活追求者的引路者；Market 瑪奇：發掘新事物的潮流探索家；Genuine 傑尼恩(盒玩/糖果區)：知性、專業且富品味的城市購物達人。

Mia C’bon Meat專區同樣升級，致力成為專業販售並獲得顧客喜愛的和牛專賣店，引進常為皇室御用採買、秋筱宮親王生日、日木神社與山王神社特典時指名的經銷店「森精肉」和 牛肉品，其專業的分切技術與高品質的和牛品質享譽日本！Mia C’bon 與日本森 精肉店再度攜手合作，導入匠和牛 A5 黑毛和牛，並且進一步發展完美分切禮盒組，去年農曆新年更廣受顧客喜愛，成為繼水果禮盒，另一熱銷生鮮禮盒組。

隨著Mia C’bon Dream Plaza店開幕，新引進精選肉品：日本上選國產牛、澳洲穀飼牛、美國CAB安格斯。與和牛同屬顧客喜愛並廣為歡迎的現煎服務持續提供外，另還有不定期推出隱藏版現煎料理，再加碼「每日限量20份現煎餐食」。

此外，Mia C’bon Dream Plaza 店雜貨食品區精緻升級，根據信義區消費需求，特別篩選常 溫/冷藏/冷凍商品總商品數超過4,500支品項，其中特以進口商品最為指標，進口商品占比高達90%(不列入飲料/冰品)，異國比例：亞洲占比40%、歐洲占比40%、日本占比22~25%、美國占比10%。

WINESWEE威士威與Mia C’bon首度合作，首創「葡萄酒自助取酒機」，每日提供8款世界各國莊園總價值超過1萬元酒款，開幕期間免費試飲，顧客只要憑證件 兌換「暢飲體驗卡」一張，就可至機台透過卡片感應，品嚐8款推薦葡萄酒，讓顧客透過品嚐，找出喜愛的口感。開幕期間同區域不定時推出西班牙頂級伊比利豬火腿開腿秀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Mia C’bon首度合作，首創「葡萄酒自助取酒機」。Mia C’bon/提供
Mia C’bon首度合作，首創「葡萄酒自助取酒機」。Mia C’bon/提供

日本 貓咪

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