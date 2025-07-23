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「Porsche NOW 誠品生活台南全新概念店」 主打經典車款 x 創新電能

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
尚騰汽車集團旗下台南保時捷中心首座「Porsche NOW 誠品生活台南全新概念店」開幕。圖／業者提供
尚騰汽車集團旗下台南保時捷中心首座「Porsche NOW 誠品生活台南全新概念店」開幕。圖／業者提供

尚騰汽車集團旗下台南保時捷中心首座「Porsche NOW 誠品生活台南全新概念店」於23日開幕至2026/1/7的快閃期間，結合 Porsche 經典車、美學空間、創新電能，概念店的設計以傳承經典為出發點，巧妙融合創新的電能科技，每兩個月輪番展出多款難得一見的Porsche經典車款，包括極具收藏價值的 G Model Speedster，象徵品牌從歷史底蘊邁向未來移動的堅定步伐。

Porsche NOW 台南概念店位於全球最大燒肉園區美譽的「碳佐麻里新興園區」，而為慶祝開幕盛會，並呼應 Porsche 追求經典與創新的核心價值，特別與台灣經典保時捷俱樂部聯手策劃「台南限定 PORSCHE 經典車展」，開幕當日於戶外廣場盛大展示多達 10 台經典車款，包含968、964RSA、996 GT3、993 Carrera、997.2 C4S，齊聚歷代傳奇風采，以此致敬 Porsche 雋永的設計與卓越的性能，展現品牌深厚的歷史底蘊。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，致力於為消費者提供創新的豪華汽車體驗，並積極響應保時捷在電能化與品牌轉型上的全球策略，一直是尚騰汽車集團努力的目標。本次 Porsche NOW 誠品生活台南概念店的啟用，不僅是南台灣通路布局又一重要里程碑，更是一次將經典傳承與創新科技、人文美學與生活風格完美融合的嘗試。

Porsche 保時捷

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